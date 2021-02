Zdravstveni minister kritičen: Epidemije ni konec, to je nova grožnja (VIDEO)

V zadnjih dneh vesti v povezavi s številom okužb s koronavirusom spet skrbijo. Kot je znano, se je namreč v mariborskem UKC pojavila okužba z afriškim sevom virusa, povečane številke v obalno-kraški regiji pa medtem povezujejo z vdorom angleškega seva. Vlada se je odločila na hitro sklicati popoldansko novinarsko konferenco, na kateri je v zvezi z južnoafriško različico virusa prvič spregovoril novi zdravstveni ministerKot je povedal, so v mariborski regiji potrdili prvi primer južnoafriške različice novega koronavirusa v Sloveniji. Ob tem je tudi pozval ljudi, naj ne potujejo v tujino.»Epidemiološka služba iz terena je ugotovila vse visokorizične kontakte in s tem štiri osebe napotila na testiranje, deset oseb je napotila v karanteno. Dve osebi, ki sta se s prvo osebo vrnili iz Afrike, sta oboleli, najverjetneje imata tudi ti osebi južnoafriški sev,« je povedal Poklukar in dodal tudi, da dodatni ukrepi zaenkrat niso potrebni.»Iz previdnostnih razlogov smo se z Nacionalnim laboratorijem in Inštitutom za mikrobiologijo dogovorili, da bomo iz področja mariborske regije, namesto dosedanjih 10 % pozitivnih testov, tedensko sekvencionirali 30 %. Gre za previdnostni ukrep, da grožnje čim hitreje odkrijemo in omejimo.«»Današnji primer kaže na to, da epidemije ni konec. Kaže na to, da spomladansko rajanje, ki ga gledam po mestnih ulicah ni najboljši zgled situacije, v kateri smo se znašli, zato še naprej vsem apel, da izvajamo osnovne ukrepe. Nosimo maske, držimo distanco, zračimo prostore, razkužujemo roke in v primeru, da zbolimo, se umaknimo v samoizolacijo oz. če smo v visokorizičnem kontaktu, se umaknimo v karanteno.«Poklukar je tudi pozval vse državljane, da v kolikor nimajo nujnih poti, ne potujejo v tujino. »Številne države okoli nas imajo ta trenutek težke epidemiološke situacije, slabše kot Slovenija, predvsem pa imajo višje odstotke novih sevov, ki jih zaenkrat pri nas na srečo nimamo.«V četrtek je bil delež novookuženih znova nekoliko večji kot dan poprej. S PCR-testi je bilo potrjenih 912 primerov. Opravili so 4.484 PCR-testov in 20.446 hitrih testov. Število aktivnih primerov je nekoliko nižje kot dan prej. V državi je po podatkih sledilnika covida 19 trenutno 10.614 aktivnih primerov. Število ljudi na intenzivni negi je po dolgem času padlo pod sto.