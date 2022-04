Okronali so Martino XI. (FOTO)

V Biotermah Mala Nedelja so okronali novo vinsko kraljico Društva vinogradnikov Mala Nedelja, Martino XI. Na prireditvi, ki jo je vodila Breda Žunič, za glasbo pa so poskrbeli Slovenjegoriški muzikanti, so se najprej zahvalili dosedanji, Danielli Kosi, ki je naloge Martine X. opravljala skoraj štiri leta.

Dve leti bo sedela na vinskem dvoru v Mali Nedelji.

Podžupan ljutomerske občine Niko Miholič je s podpredsednikom Društva vinogradnikov Mala Nedelja Zvonkom Škergetom, ki je nadomeščal odsotnega predsednika Antona Žinka, in državnim sekretarjem na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Antonom Harejem slovesno okronal novo vinsko kraljico Nušo Novak iz Cezanjevcev, ki prihaja iz znane sodarske in vinogradniške družine. Tudi sama je v dela v vinogradu in kleti vpeta že od otroških let. Na prireditvi je bilo kar 12 vinskih kraljic iz vseh treh slovenskih vinorodnih pokrajin.