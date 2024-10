V Tržiču in okolici se domačini že drugi dan pogovarjajo le še o skrivnostni najdbi okostja v gozdu pri vasi Retnje. Prepričani so, da gre za posmrtne ostanke že skoraj natanko pol leta pogrešane Mojce Fartek. Gospa je v nepojasnjenih okoliščinah izginila 21. aprila. Zvečer tistega dne se je peš odpravila od doma, nato se je za njo izgubila vsaka sled. Kot je takrat objavila policija, je bila oblečena v črne hlače, rdečo bundo in obuta v črne čevlje, od domačinov pa se je razvedelo, da je odšla od doma brez vsega; dokumente, denar in telefon naj bi pustila doma. 21. aprila so jo nazadnje vid...