Ogorčeni študenti: letos so jim že dvakrat dvignili ceno, živijo pa v takem (FOTO)

Študijsko leto je v polnem zamahu, nekateri, ki bivajo v študentskih oziroma dijaških domovih, pa so študijsko leto začeli nekoliko razočarani.

Na nas so se s pismom, sicer naslovljenim na ravnatelja Dijaškega doma Vič Rudija Mohoriča, obrnili študenti, ki tam bivajo. Nedavno so jim namreč že drugič letos dvignili ceno bivanja. Glede na razmere v gospodarstvu in inflacijo, do neke mere to razumejo: »Ampak če upoštevamo dejstvo, da so sobe in kopalnice opremljene v slogu prejšnjega režima, saj je vse dotrajano, staro in slabe kakovosti, z razpadajočim pohištvom, ubogimi zavesami, ki jih ne moremo normalno odgrniti oz. zagrniti …«

Topla voda je, tople vode ni

Težave imajo tudi v kopalnici, z mravljami, voda ima slab pretok, v zadnjih mesecih pa težavo predstavlja, tako študenti, že sama dostopnost tople vode: »Ta postaja vse bolj občasen fenomen in zaradi tega imamo precej oteženo osnovno higieno. Najprej smo mislili, da je to logična posledica prenove, ampak imamo vse bolj občutek, da gre za navadno varčevanje, ker kadar ni bilo vode zaradi prenove, je ni bilo cel dan oz. polovico dneva, sedaj pa je čudežno zmanjkuje le zvečer, približno po 21. uri. Ironično ravno v času, ko se večina nas tušira.«

Študentje poudarili, da so nekatere stvari res dotrajane in potrebne prenove. FOTO: Študentska skupnost DD Vič

Študenti so okarali tudi vzdrževanje čistosti skupnih prostorov. Za tla v pralnici so dejali, da so takšna, kot da krp še niso videla že celo večnost: »Tla so zelo lepljiva in je kaj težko po njih hoditi v copatih.«

Zaradi vsega omenjenega študenti ocenjujejo, da je tako drastičen dvig cene nesprejemljiv, kot tudi ciničen, »če vzamemo v račun dejstvo, da ste bili za obnovo deležni skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev za projekt "Energetska sanacija DDVIC". Srčno upamo, da podpora ne bo pozabljena in izrabljena za to, da bomo študentje lepši zgled našega doma občutili le preko podražitev.«

V pismu še izpostavljajo, da se bo konkretno podražilo tudi parkiranje in sicer bo po novem stalo štirikrat toliko kot prej.

Kaj pravi ravnatelj

»Zadnji dvig cene študentske stanarine je usklajen z dvigom cene dijaške oskrbnine, ki se je 1. septembra letos dvignila za dobrih deset odstotkov,« nam je v odgovoru zapisal ravnatelj Dijaškega doma Vič Rudi Mohorič.

»Pri vseljevanju v Dijaški dom Vič so naša prioriteta dijaška populacija, potem pa študenti napoteni na vselitev preko postopka pridobitve subvencije za vselitev v študentske domove v Ljubljani.« Ta skupina študentov je najštevilčnejša, pravi Mohorič, in cena njihovega bivanja v dvoposteljni sobi na osebo je ob zadnjih štirih podražitvah znašala (navajamo datum spremembe cene in ceno):

10. oktober 2018: 92 evrov,

10. oktober 2019: 98 evrov,

1. marec 2023: 107 evrov in

5. oktober 2023: 118 evrov.

To pomeni, da se je letos, ko upoštevamo marčevsko in oktobrsko podražitev, cena za študente 20 odstotkov višja.

Če ostanejo prosta mesta in ko je seznam za nastanitev študentov po subvencionirani ceni prazen, dobijo možnost za vselitev še prosilci za nastanitev po ekonomski ceni. Ta je, ko primerjamo ceno za letos, skoraj 53 odstotkov višja od subvencionirane.

Spodaj navajamo zadnje štiri podražitve (navajamo datum spremembe cene in ceno):

10. oktober 2018: 143 evrov,

10. oktober 2019: 150 evrov,

1. marec 2023: 163,50 evra in

5. oktober 2023: 180,50 evra.

Mohorič dodaja: »Iz vašega zapisa lahko predpostavljam, da vam študenti niso omenili, da v Dijaškem domu Vič poteka celovita energetska sanacija.«

Kaj vse je prenovljeno

Zanika, da se standard bivanja ni nič spremenil, »saj so zamenjana vsa okna, v sklepni fazi je obnova celotne fasade doma cca 10 000 m², prenovljena kurilnica doma (študentska prehrana) in še marsikaj. Iz tega naslova je prihajalo tudi do motenj ogrevanja sanitarne vode, saj se zamenjal celoten sistem kurilnice z obsežnim posegom tudi na vodovodni inštalaciji ... Vse to je močno vplivalo na delo vseh tehničnih služb v zavodu v poletnih mesecih in deloma jeseni, saj se projekt zaključuje v prvi polovici novembra 2023«.

Priznava, da je bila velika težava vzdrževanje čistoče, kar pa se bo novembra normaliziralo, saj se bodo gradbena dela zaključila.

V sobah 40 let stara oprema

»Marsikaj je v zadnjih mesecih potekalo drugače, kot v preteklih letih, vendar pa nam bo ravno energetska prenova zavoda omogočila, da bomo lahko v naslednjem letu prenovo nadaljevali na segmentu notranjih prostorov, še posebej študentskih sob. Oprema v študentskih sobah je stara 40 let (v zadnjem desetletju so bila zamenjane vse postelje in jogiji ter v manjšem obsegu omare in pisalne mize) in v naslednje koledarskem letu jo bomo zamenjali z novo, kolikor nam bodo finance dopuščale,« pojasnjuje ravnatelj DDV.

Cena parkiranja s 5 na 20 evrov

Dotaknil se je tudi parkirišč. Študenti, ki imajo z daljincem dostop do domskih parkirnih površin, so za april letos plačali zadnji račun, ki je znašal pet evrov na mesec. V maju so zaradi potreb gradbišča možnost parkiranja ukinili in vse do končnega zaključka gradbenih del v naslednjem mesecu novembru nihče ničesar ne plačuje, saj je dostop do parkirišč zaprt z rampo.

»Parkirnih mest bo po prenovi še manj in se bodo namenila najprej vsem zaposlenim, tako da bo število parkirnih mest za študente na voljo manj. Nova izhodiščna cena je 20 evrov na mesec, vendar bomo do uvedbe o tem še razmislili,« je še dodal Mohorič.

