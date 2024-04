Dan pred napovedanim napadom: šole mirijo starše, a varnost bo, očitno, zaostrena

V ponedeljek je mnoge starše šokiralo sporočilo, da obstaja možnost terorističnega napada v slovenskih šolah. Ta bi se lahko zgodil v sredo, 10. aprila, a slovenski policisti mirijo javnost in pravijo, da je možnost takšnega napada majhna.

Na sporočilo, ki so ga policisti ocenili kot varnostni dogodek, so reagirali in pozvali ravnatelje in starše k previdnosti.

Nekatere šole so šle še korak dlje. Na eni izmed kranjskih šol naj bi dobili obvestilo, ki nam ga je poslala bralka Mateja. Gre za obvestilo mednarodne policijske organizacije IPO, ki daje navodila, kako ravnati v primeru strelskega napada.

Obvestilo, ki je objavljeno tudi na spletni strani IPO. FOTO: Ipo

Bralka: pri nas bo šola zaklenjena, otrok na zunanjih površinah ne bo

Oglasila se nam je tudi bralka Maša. Od ravnateljice ene od ljubljanskih šol je dobila sporočilo, da bo za varnost pri njih jutri precej strožje poskrbljeno in da sreda vendarle ne bo minila tako kot vse ostale:

»Zagotavljali bomo dodatno stopnjo varnosti«, je staršem zapisala ravnateljica, in dodala: »pri glavnem vhodu bo dodatna oseba, učenci ne bodo dežurali, v času pouka se z učenci ne bomo zadrževali na zunanjih površinah, učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje, bomo oddajali staršem pri glavnem vhodu v šolo, vhodna vrata bodo v teku dneva zaklenjena, vstop za zunanje obiskovalce bo možen ob predhodni najavi receptorju ali tajništvu šole.«

Novomeške šolarje bo varovala policija

Tamkajšnja šola OŠ Šmihel je po informacijah našega bralca na policijsko postajo Novo mesto naslovila prošnjo, naj vse tri enote šole jutri varuje policija, nadzor znotraj šol pa bodo vršili usposobljeni strokovni sodelavci.