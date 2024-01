Oglasila sta se oče in babica četverčkov: Ne moremo odgovoriti vsem

Novica o rojstvu četverčkov v Ljubljani odmeva po celotnem Balkanu. Potem ko so na svet četverčki Matej, Marko, Luka in Jovan, se je oglasil oče štirih sinov, ki je sicer Banjalučan, ki z družino živi v Celju, in dejal, da se zahvaljuje za vse dobre želje.

Nemanja in Milana Petrović, ponosna starša četverčkov, imata še enega sina, petletnika Konstantina.

»Približno dva meseca bodo tukaj. Soproga bo z njimi, saj brez materine skrbi ne bo nič. Verjeli smo in upali. Ko se je zgodilo, smo vedeli, da je to dar od boga in da bomo šli skupaj do konca. Z ljubeznijo in vero se vse da,« je rekel ponosni oče.

Oglasila se je tudi babica petih dečkov. »Jaz in moj najstarejši vnuk Konstantin se želiva zahvaliti vseh družini, prijateljem, neznanim in znanim ljudem za čudovite čestitke ob rojstvu štirih vnukov. Nemogoče je odgovoriti na vsa sporočila, a se iz srca zahvaljujemo za vsako. Nismo pričakovali, da bo rojstvo vnukov naletelo na takšen odziv in vsi smo malo presenečeni, a veseli, da lahko to radost delimo z vami,« je zapisala Ranka Gaković.

Četverčki so na svet prijokali v 31. tednu starosti s pomočjo carskega reza.