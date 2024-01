Mladi par naenkrat spočel štiri sinove, rodili so se v Ljubljani (FOTO)

Ženska, Banjalučanka, je minuli vikend v Ljubljani rodila štiri otroke, poročajo Nezavisne novine. Na svet so privekali kar štirje fantki, vsi, vključno z mamico, pa so dobro.

Šlo je za zelo poseben primer, otroci so bili namreč spočeti po naravni poti, mamica pa se je odločila, da spremljanje nosečnosti zaupa budnemu očesu slovenskih zdravnikov. Na srečo je vse potekalo dobro, družina pa je po novem večja za Mateja, Marka, Luko in Jovana.

Mladoporočenca sta pred nenadno velikim povečanjem družine že imela dečka Konstantina, tako da bo zdaj družina štela sedem članov.

»Danes je sveti Vasilij Veliki in prav na ta dan je velika sreča obiskala to družino, a tudi Banjaluko, ki je dobila četverčke,« so v nedeljo povedali bližnji.

Na facebooku se je oglasila babica Ranka: »Hvala bogu, svetemu Vasiliju in vsem svetnikom. Hvala vsem, ki so molili za mojo hčer in njene štiri sinove. Hvala družini in prijateljem, ki so z menoj od prvega dne. Hvala vsem. Hvala hčeri Milani in zetu Nemanji, še posebno pa čestitam najstarejšemu vnuku Konstantinu, ki je danes dobil štiri brate.«

Iz UKC Ljubljana so potrdili vest in dodali, da so se malčki rodili v 31. tednu nosečnosti s carskim rezom. Nazadnje so se podobni četverčki v Ljubljani rodili leta 2015, je povedal predstojnik porodnišnice Gorazd Kavšek.

»Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna: približno en na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let,« je še dodal predstojnik.