Četverčki za novoletno darilo: Zgodba, ki se pojavi na 500.000 porodov ali manj (FOTO)

Rojstvo četverčkov Marka, Mateja, Luke in Jovana, ki jih je v ljubljanskem UKC na svet spravila Milana Petrović iz Banjaluke, je novica, ki je precej zaznamovala minuli konec tedna. A ne le v Republiki Srbski, od koder prihaja družina, temveč po tako rekoč vsem Balkanu.

Zgodba, ki se pojavi le redko, statistično gledano na pol milijona porodov, se je začela in končala v porodnišnici Ginekološke klinike UKC Ljubljana, kar eno najboljših klinik v tem delu Evrope in tudi širše še dodatno dviga po lestvici kakovosti.

Presrečna mama FOTO: Osebni arhiv

Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna, približno eden na 500.000 porodov ali manj.

»Resnično smo hvaležni celotni ekipi UKC Ljubljana. Že od prvih pregledov so bili zelo prijazni in profesionalni in tako do konca nosečnosti. Zahvaljujem se sestram v četrtem nadstropju, ki so od 28. novembra 2023, ko je bila žena sprejeta pri njih, zelo lepo skrbeli zanjo vse do poroda. Na koncu bi se rad zahvalil dr. Mirjam Druškovič in dr. Gorazdu Kavšku, predstojniku klinike, ter njuni ekipi, ki je imela vse pod nadzorom od začetka do konca,« je z veseljem povedal ponosni očka, ki ima zdaj pet sinov, Nemanja Petrović.

Prav v času, ko so v domovini družine praznovali pravoslavno novo leto, se je tako v ljubljanski kliniki zgodilo nekaj, kar je med porodi zelo redko. Ne le pogumno mamico in atija ter vse njune najbližje, tudi osebje UKC Ljubljana je razveselila izjemna novica iz njihove porodnišnice, da so se rodili četverčki, ki so dobili imena po štirih svetopisemskih krščanskih osebah, in sicer dečki Matej (1450 gramov), Luka (1030 gramov), Marko (1420 gramov) in Jovan (1280 gramov). Vsi štirje so s pomočjo vrhunskih strokovnjakov na svet prišli s carskim rezom v 31. tednu nosečnosti.

Čudežni porod je potekal brez zapletov. FOTO: Osebni arhiv

Nazadnje so se podobni četverčki v Ljubljani rodili leta 2015, je povedal predstojnik porodnišnice dr. Gorazd Kavšek in dodal: »Možnost za rojstvo četverčkov je zelo majhna, približno eden na 500.000 porodov ali manj. To bi za Slovenijo pomenilo približno enkrat na 15 do 20 let.« Razkril je še, da je šlo za spontano zanositev, kar je še toliko bolj redko.

Osrečili so ne le svojo družino, ampak tudi medicinsko osebje, lokalno okolje in vso širšo regijo. FOTO: Osebni arhiv

Ne samo spočetje četverčkov, tudi uspešno donositev in porod so v rodni Banjaluki označili za pravi čudež. »Pogumni mamici in njenim štirim korenjakom iskreno čestitamo!« je še sklenil dr. Kavšek, vesel, da se je vse tako srečno izteklo.

Konstantin dobil bratce

Ker je situacija zelo specifična in je zanosila po naravni poti, se je mamica odločila za vodenje nosečnosti v Ljubljani pod budnim očesom ekipe vrhunskih slovenskih zdravnikov. Naj dodamo še, da imata oče in mama že od prej fantka Konstantina, ki je zdaj dobil cel paket bratcev.

Gorazd Kavšek je razkril, da je šlo za spontano zanositev, kar je še toliko bolj redko. FOTO: Milena Zupanič

Banjaluški znanec družine nam je povedal, da so otrokovi botri (kumovi, kot jim pravijo) kar vsi sodelujoči slovenski zdravniki in medicinsko osebje, in ponovil želje njihovih someščanov: »Staršem čestitamo, dojenčkom pa želimo zdravja, sreče in brezskrbnega otroštva.«

Čestitke ponosnim staršem Milani in Nemanji prihajajo z vseh strani, zadnja v nizu pa od banjaluškega župana Draška Stanivukovića, ki je dejal, da je to najboljša novica za Banjaluko. »Ponosnim staršem iz srca čestitam, saj sta prinesla veselje ne samo svoji družini, temveč tudi celotni Banjaluki,« je zapisal na svojem FB-profilu in dodal še: »Sprejeli smo odločitev, da naši mali sodržavljani Matej, Marko, Luka in Jovan prejmejo vsak po 1000 konvertibilnih mark (500 evrov, op. p.) od svojega mesta, saj je Banjaluka družina! Živi in zdravi naj bodo!« je dodal.

Pred tem je čestitko poslal tudi Milorad Dodik, predsednik Republike Srbske, ki je med drugim dejal, da lahko družina računa na podporo države. »Zelo sem se razveselil novice iz Ljubljane, da je naša Banjalučanka danes rodila štiri dojenčke. Čestitam mladi mamici Milani in srečnemu očku Nemanji Petroviću ter želim, da bi bili njuni sinovi zdravi, da rastejo v harmoniji in ljubezni s svojim bratom Konstantinom. Ta mlada družina lahko vedno računa na podporo institucij Republike Srbske,« je zapisal na družbenem omrežju.