Oglasila se je mama dečka, ki je padel v ledeno jezero

»Prav ponosni smo na to našo (vsak dan številčnejšo) skupnost, kajti molitev že daje sadove. ***** (op.p.: ime znano uredništvu) bližnji nam namreč s hvaležnostjo sporočajo, da mu gre na bolje.« To je včeraj objavljen zapis na eni od facebook strani, kjer so zbrani tisti, ki molijo za fanta, ki so ga morali po reševanju iz ledenega jezera oživljati. »Pravijo (bližnji, op.p.), da so sinoči po treh dneh neznosne napetosti končno začutili vsaj malo olajšanja. Tudi današnja noč je minila mirno, zdravljenje pa poteka po planu,« še navajajo. Celotna družina se zahvaljuje za vso molitveno in duhovno pomoč ter oporo. Pred nekaj minutami pa so objavili še eno spodbudno vest: »Tudi današnje novice so dobre. Spet je šlo malo na bolje. Jutri bodo poskušali, da bi zadihal s svojimi pljuči. Tako smo hvaležni! Hvala za vso molitveno in duhovno podporo!«Gre za nesrečo, o kateri smo poročali 14. januarja. Takrat smo pisali, da je v sredo, torej 13., malo po 15. uri na Sneberski cesti na območju Most v Ljubljani otrok pri igranju padel v zamrznjen ribnik. Izvlekli so ga svojci, dečka pa so oživljali reševalci Reševalne postaje Ljubljana in ga nato prepeljali v UKC Ljubljana. Tisti dan so iz ljubljanske policijske uprave sporočili, da je življenje sedemletnika ogroženo.V skupini, kjer molijo za dečka, se je kmalu po nesreči oglasila dečkova mama: »Zahvaljujem se vsem, sem ******* mama in težko vam opišem bolečino, ki jo prestajamo. Hvala. Naj zmaga življenje, prosim.«