Odpustili očeta priljubljene televizijke

Pristojni za pripravo razpisa za nakup 16 naprav za magnetno resonanco Smiljan Mekicar je po poročanju Televizije Slovenija prejel odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Mekicar, oče priljubljene televizijke Melani, je informacijo za televizijo potrdil, zatrdil je, da ni kriv, in napovedal, da bo sklep o odpovedi delovnega razmerja na ministrstvu za zdravje izpodbijal.

Kaj vse naj bi kršil

Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki ga vodi Aleš Šabeder, Mekicarju očita kršitve delovnopravne in kazenske zakonodaje ter pogodbe o zaposlitvi. Mekicar se je zaradi očitkov zagovarjal pri delodajalcu, a ga ni prepričal, je poročala Televizija Slovenija.

Skoraj 40-milijonski nakup aparatur za magnetno resonanco je ministrstvo ustavilo konec marca, in sicer zaradi domnevnega favoriziranja enega od dobaviteljev medicinske opreme pri pripravi javnega naročila. Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu je zaradi tega že marca obvestil Nacionalni preiskovalni urad in Komisijo za preprečevanja korupcije o sumu storitve kaznivih dejanj, pozneje so uvedli tudi postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v katerem se je Mekicar lahko opredelil do očitkov.

Medtem je ministrstvo za zdravje že objavilo novo javno naročilo za 16 naprav za magnetnoresonančno slikanje. Predmet javnega naročila je 11 magnetnoresonančnih tomografov jakosti 1,5 tesla in pet magnetnoresonančnih tomografov jakosti 3,0 tesla. Naročanje poteka v dveh fazah.