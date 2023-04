Odlična novica iz novomeške tovarne: še naprej bodo delali prenovljenega clia

Francoski avtomobilski proizvajalec Renault je predstavil prenovljeno peto generacijo modela clio, ki ga bodo še naprej izdelovali tudi v novomeški tovarni Revoz.

Kot so danes sporočili iz Renaultovega predstavništva v Sloveniji, bodo pri prenovljenem cliu stavili predvsem na hibridno različico, na voljo pa ostaja tudi z dizelskim motorjem.

Prenovljeni clio pete generacije, ki jo izdelujejo od leta 2019, bo na voljo z atmosferskim in prisilno polnjenim bencinskim motorjem, dizelskim motorjem, hibridnim pogonom in pogonom na plin. Ali bo v Sloveniji na voljo celotna motorna paleta, še ni znano.

Prav tako še ni znano, katere od motornih različic bo proizvajal Revoz. Kot so pojasnili v novomeški tovarni, ohranitev proizvodnje prenovljenega modela zanje pomeni ohranitev proizvodnih količin na trenutni ravni. »Druge spremembe v smislu organizacije dela in števila zaposlenih v kratkem niso predvidene,« so zapisali.

V Revozu proizvajajo še Renaultova modela twingo in twingo EV. Vsak od trojice predstavlja približno tretjino proizvodnih količin. Katere modele bodo izdelovali potem, ko se zaključi proizvodnja teh treh modelov, še ni znano.

V novomeški tovarni so od leta 1993 izdelali skupno 2,1 milijona primerkov tega priljubljenega modela, ki se je večkrat zavihtel na lestvico najbolj prodajanih avtomobilov na slovenskem trgu.

V Revozu so novembra lani potrdili, da je skupina Renault Group v svojo novo strategijo vključila tudi novomeško tovarno. Pred tem se je ugibalo, da Renault z Revozom nima dolgoročnejših načrtov in da bi lahko bil njegov obstoj že čez nekaj let pod vprašajem.