Odpoklic dveh sendvičev s prodajnih polic

Mercator obvešča potrošnike, da izvaja preventivni odpoklic dveh izdelkov Sendvič Minute Mercator, piščančji, 135 g, EAN 3838900909515, z datumom uporabe 17.07.2024 in 18.07.2024 ter Sendvič s piščančjo salamo in svežimi kumarami 240 g Minute, EAN 3838900838006, z datumom uporabe 18.07.2024 in 21.07.2024, zaradi možne prisotnosti bakterije Listeria monocytogenes.

Kupci naj živila ne uporabljajo in ga zavržejo ali ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bo vrnjena kupnina ali izdan dobropis.

Naročnik oglasne vsebine je Mercator