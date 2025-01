Odpadnik iz Janševe SDS ustanavlja novo stranko. Tu so podrobnosti

Samostojni poslanec Dejan Kaloh, ki je pred časom iz SDS izstopil iz osebnih razlogov in samospoštovanja, kot je zatrdil, stranki Anžeta Logarja Demokrati pa se tudi ni pridružil, je javnost obvestil, da se ustanavlja nova stranka.

Za Dejana Kaloha je bilo pričakovati, da se bo pridružil stranki Demokrati, s še eno nekdanjo poslanko SDS Evo Irgl, a ga na ustanovni kongres Demokratov ni bilo. Kaloh naj bi namreč svojo udeležbo na kongresu pogojeval s podpredsedniškim mestom v novi stranki. Nato je v odprtem pismu Anžetu Logarju zatrdil, da ni želel vstopiti v »lažno politično zgodbo, potem ko sem dokončno spoznal, da si vnaprejšnja prevara volivcev in zelo sebičen človek«.

Kaloh tako na omrežju X napoveduje ustanovitev stranke z imenom Suvereni. Stranka bo, tako Kaloh, »glas upora proti razgradnji našega etničnega, kulturnega in duhovnega bistva. To je klic po zaščiti suverenosti slovenskega naroda na lastni zemlji in v svoji državi. Suvereni bomo doma, v Evropi in v svetu. Nikoli ne bomo dopustili, da bodo tujci naše državno ozemlje opevali v svojih himnah ali ga razkazovali na svojih zemljevidih. Verjamemo v moč slovenskega naroda, ki ne sklanja glave pred nikomer.«

Politična stranka bo ustanovljena do dneva državnosti, je še napovedal Kaloh.

V času, ko vrednote naše domovine – krščanska vera, slovenski rod, družina kot osnovna družbena celica – bledijo pred plazom vsesplošne brezbrižnosti in samozadostnostjo političnih elit, je skrajni čas, da se zavedni Slovenci in Slovenke združimo v novo politično gibanje.

Takrat bo predstavljen tudi program z jasnimi zavezami za zaščito suverenosti slovenskega naroda, krepitev tradicionalnih vrednot, zagotavljanje pravičnosti za vse ter vzpostavitev močne, samozadostne in varne Slovenije, kjer bodo Slovenci ponovno gospodarji na svoji zemlji.