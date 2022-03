Odločitev RTV razburila voditeljico, vodstvo pa odgovarja, da tega niso storili prvič

Nacionalna RTV Slovenija je v soboto zvečer na spletnih omrežjih dvignila kar nekaj prahu. Na 2. programu so namreč predvajali informativni program britanske javne televizije BBC, in sicer na temo dogajanja v Ukrajini. Mnogi so se ob tem čudili, saj ima TV Slovenija veliko mrežo dopisnikov in zunanjepolitičnih novinarjev. Odločitev vodstva je v slabo voljo spravila tudi voditeljico Tednika Jeleno Aščić.

Na nacionalki smo preverili, zakaj so se odločili za takšno potezo. Kot odgovarjajo, je eno njihovih temeljnih poslanstev »pravočasno in celovito obveščanje javnosti o vseh pomembnih dogodkih doma in po svetu. Ob napadih na Ukrajino je bila v vodstvu Televizije Slovenija sprejeta odločitev, da se v programsko shemo TV SLO 2 umesti oddaja BBC World News. Dostopnost oddaje najširši javnosti je bila zagotovljena s simultanim prevajanjem,« pojasnjujejo v službi za odnose z javnostjo.

Prenos je bil brezplačen

Kot še dodajajo na RTV, neposredni prenos v tuje televizije s simultanim prevodom ni bil uporabljen prvič, enako je bilo storjeno tudi leta 2003 ob napadu ameriških sil na Irak, torej gre za identični pristop v izjemno podobnih vojnih razmerah. »Prenos dve urne oddaje je partnerska televizija BBC zagotovila brezplačno. K temu dodajmo, da so oddajo BBC-ja gledalci izjemno lepo sprejeli, gledanost je bila namreč podvojena glede na pretekli konec tedna, oddajo si je v povprečju ogledalo kar 87 tisoč ljudi. RTV Slovenija je dolžna javnost ažurno in celovito obveščati o pomembnih svetovnih temah. Dejstvo je, da je začetek vojne v Ukrajini zgodovinsko pomemben in vodstvo Televizije Slovenija je bilo dolžno javnosti zagotoviti vse potrebne informacije,« so še zapisali v odgovoru.