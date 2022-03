Ste videli, kaj je prodajalec na tržnici zabrusil novinarki RTV? (VIDEO)

Na pustni torek se mnogi sladkajo s krofi, saj danes to lahko počnemo brez slabe vesti. Za lepo gesto so se odločili tudi ustvarjalci oddaje Dobro jutro na TV Slovenija, saj so po ljubljanskih ulicah zjutraj delili krofe. Na to posebno 'misijo' sta se podali Ljubica Mlinar in Oriana Girotto.

A odziv ni bil ravno tak, kot so si ustvarjalci oddaje želeli, saj so mnogi bežali pred kamero. Girottova je priljubljeno sladico ponujala mimoidočim na železniški postaji, a je večina ljudi odvihrala mimo. Mlinarjevi pa je prodajalec na ljubljanski tržnici zabrusil »Kaj je?!«, ko se mu je približala, krof pa je zavrnil. Njeno reakcijo si oglejte v spodnjem videu.