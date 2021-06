Odlična novica za vse, ki bi se radi osvežili v bazenu

Epidemiološka slika v Sloveniji je iz dneva v dan boljša, a kljub temu ostajajo v veljavi nekateri ukrepi. O tem, kaj kje velja, smo podrobno pisali tukaj . V teh vročih dneh novice, da za enodneven vstop na kopališča, ki je v celoti na prostem ni več obvezen pogoj PCT, se bodo zagotovo razveselili številni Slovenci in Slovenke. Še vedno pa ostaja pogoj PCT (preboleli, cepljeni ali testirani) ostaja za tista kopališča, ki so delno ali v celoti pokrita.PCT ostaja pogoj tudi v nastanitvenih obratih, izjema so le mladi, ki še niso dopolnili 18 let in tam bivajo z družinskimi člani/skrbniki.