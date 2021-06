Seznam: preverite za dogodek, kamor greste, kaj vam narekujejo higienska pravila

Kam lahko grem in kaj moram upoštevati? FOTO: Gov.si

Priporočila za teden od ponedeljka, 21. 6. 2021, do nedelje, 27. 6. 2021 OTROCI do vključno 5. leta: uporabe mask ne priporočamo.

6–11 let: priporočamo uporabo mask skladno s priporočili za odrasle osebe, ki so dostopna na naslednji povezavi

od vključno 12. leta naprej: priporočamo uporabo mask skladno s priporočili za odrasle osebe, ki so dostopna na naslednji povezavi



ODRASLI

priporočamo uporabo mask skladno s priporočili za odrasle osebe, ki so dostopna na naslednji povezavi



ŠOLSTVO

Osnovna šola.

Učenci do vključno 11. leta: Uporaba mask v učilnicah znotraj matičnega oddelka ni potrebna. Uporabo mask v učilnicah izven matičnega oddelka in v skupnih prostorih šole priporočamo.



Učenci od 12. leta naprej: Uporabo mask v učilnicah in skupnih prostorih šole priporočamo.

Srednja šola.

Uporabo mask v učilnicah in skupnih prostorih šole priporočamo.

* Navedeno tedensko priporočilo velja, ker je povprečno dnevno število potrjenih primerov lokalnega prenosa v zadnjih sedmih (7) dneh v državi znašalo > 20.

VIR: Nijz

Ne, brez mask v zaprtih prostorih ni dovoljeno, Slovenija je resda v zelenem, a še vedno je potrebno upoštevati navodila NIJZ in vlade za preprečitev širjenja virus sars-cov2. Spomnimo, tudi če smo cepljeni, lahko virus imamo v sebi in ga prenašamo. Zato je še vedno v vseh zaprtih prostorih, kjer je več ljudi, nositi maske. Prav tako na avtobusih, taksijih, vlakih itd.Vladna preglednica nazorno kaže, kje in kdaj je potrebno nositi maske in kam sploh lahko vstopimo, če nimamo ali imamo PCT (če smo virus preboleli, se cepili, ali v zadnjih dneh naredili test).Pogoj PCT torej pomeni dovoljenje za vstop, ne pomeni pa, da nato ni potrebno nositi mask in si razkuževati rok. Ob nošenju mask pa na primer v notranjosti ni potrebno skrbeti za varno razdaljo, najmanj 1,5 metra.