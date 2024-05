Budistični DJ navdušuje mlade Korejce

Možakar z obrito glavo, s ponižnim nasmehom in plapolajočimi sivimi meniškimi oblačili ne ponuja nasvetov za meditacijo za blaženje stresa. Še zdaleč ne: namesto tega predvaja glasno elektronsko plesno glasbo in vpije: »Tudi to bo minilo! Če premagaš trpljenje, boš živel v raju!«, kar sprošča rjovenje tisočev oboževalcev.

NewJeansNim ni pravi mojster budističnega zena, temveč južnokorejski DJ, ki osvaja mlado občinstvo z mešanjem elektronske plesne glasbe (EDM) z nauki Bude. Na letnem festivalu lotosovih luči, ki ga je pred nedavnim največji budistični red v Južni Koreji organiziral v čast praznovanja Budovega rojstnega dne, se je blizu templja v Seulu zbrala množica ljudi, ki je uživala v nastopu didžeja NewJeansNima, ki je vzklikal »Čedni Buda!« in skakal po odru z dlanmi, združenimi v molitvi.

S svojo drugačnostjo je navdušil na tisoče mladih Korejcev.

Maneken, komik in nato budist

Njegovo umetniško ime izhaja iz naziva »sunim«, s katerim Korejci izkazujejo spoštovanje do budističnih menihov. NewJeansNimovo pravo ime je Jun Sun Ho. Gre za 47-letnega nekdanjega komika, ki je debitiral leta 2001 in se je od takrat pojavil v več televizijskih oddajah, številnim Južnim Korejcem pa je dobro znan pod vzdevkom »bbakoo«. Pred kariero komedijanta je delal kot maneken in fotomodel. Toda zdaj živi drugo življenje.

Junov alter ego DJ NewJeansNim, ki s prepevanjem budističnih suter v kombinaciji z elektronsko glasbo privablja mlajše generacije, je južnokorejska budistična skupnost pozdravila zaradi spodbujanja mladega budizma. »Šele začenjam čutiti, da mladi spreminjajo svoje poglede na budizem. Kdor koli me pokliče oziroma kamor koli me povabijo, bom prišel in nastopal, da bi ljudem s svojim EDM nastopom olajšal pot do sprejemanja budizma,« je povedal Jun za tiskovno agencijo Reuters.

NewJeansNim na odru

Konec aprila je častitljivi Džinvu, vodja reda Džogje, največje veje korejskega budizma, ki ima okoli 10 milijonov privržencev, didžeju NewJeansNimu podaril molitvene kroglice in slušalke ter ga prosil, naj še naprej širi upanje in srečo med mladimi. »Res je nekaj svežega in novega. Ko pomisliš na budistične menihe, imaš običajno v mislih pobožne in tihe ljudi. Mislim, da je res kul,« je novinarjem Reutersa zaupal eden od njegovih oboževalcev, 25-letni Li Hjo Min.