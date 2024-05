Takšne ugodnosti čakajo slovenske evropske poslance, če ne bodo ponovno izvoljeni

Devetega junija bomo Slovenke in Slovenci volili devet poslancev, ki nas bodo naslednjih pet let zastopali v Evropskem parlamentu. Za vnovičen mandat nase poteguje vseh osem aktualnih poslancev, a nekateri izmed njih bodo letos nastopili na drugih listah, kot so pred petimi leti.

Irena Joveva in Klemen Grošelj sta bila leta 2019 izvoljena na Listi Marjana Šarca, letos pa je Joveva nosilka lista Gibanja Svoboda, Klemen Grošelj pa nastopa na listi Zelenih. Franc Bogovič je pred petimi leti bil izvoljen na skupni listi SDS in SLS, letos pa se SLS na volitve podaja z lastno listo, na kateri je Bogovič na tretjem mestu.

Na volitvah za evropski parlament sam položaj na listi ni tako zelo pomemben, saj lahko volivci volijo s preferenčnim glasom.

Pred petimi leti jih je največ dobila Tanja Fajon. Lista SD je prejela 88.093 glasov, Fajonovi pa je preferenčni glas namenilo kar 53.472 volivcev SD. Na drugem mestu je po številu preferenčnih glasov bila Irena Joveva, prejela jih je 41.804 (listi so namenili volivci 73.581 glasov), tretja po številu preferenčnih glasov je bila Romana Tomc – SDS je prejela 124.844 glasov, Tomčeva pa 40.278 preferenčnih glasov.

Kot že rečeno, vseh osem aktualnih poslancev se je odločilo, da znova kandidirajo za evropskega poslanca, a povsem možno je, da kateremu izmed njih vnovična izvolitev ne bo uspela.

Nosilka liste Gibanja svoboda bo Irena Joveva. Ljubljana, 22. april 2024 FOTO: Leon Vidic/delo

Kaj sledi, če se v Bruselj ne bodo vrnili? Glede na ugodnosti, ki jih uživajo nekdanji evropski poslanci, verjetno nič strašnega.

»Ob koncu mandata so poslanci Evropskega parlamenta upravičeni do prehodnega nadomestila, ki je enako eni mesečni plači za vsako leto, ko so opravljali svojo funkcijo, a največ dve leti. Ko nekdanji poslanec nastopi funkcijo drugje, se nova plača odšteje od prehodnega nadomestila,« piše na spletni strani Evropskega parlamenta.

Na spletni še dodajajo, da če je poslanec hkrati upravičen do starostne ali invalidske pokojnine, ne more prejemati obeh, temveč mora izbrati le eno.

In kakšna je plača evroposlanca?

Mesečna plača poslanca Evropskega parlamenta znaša 10.075,18 evra bruto in 7.853,89 evra neto, potem ko se odštejejo davki EU in prispevki za zavarovanje. Sredstva se črpajo iz proračuna Parlamenta. Ker lahko države članice uvedejo dodatne nacionalne dajatve, so končni neto zneski odvisni od davčnega režima države, iz katere prihaja poslanec.

Poleg plače pa so upravičeni tudi do dnevnic oziroma dnevnega nadomestila. Gre za pavšalni znesek, s katerim se krijejo stroški nastanitve, prehrane in s tem povezanih stroškov za vsak dan, ko poslanec v Evropskem parlamentu opravlja uradne dolžnosti. Poslanci se morajo vpisati v register prisotnosti, če pa v dneh plenarnega zasedanja, na katerem je sicer prisoten in vpisan na seznam navzočih, zamudi več kot polovico poimenskih glasovanj, prejme le polovico tega nadomestila. Upravičeni so tudi do kritja potnih stroškov.

Vložitev kandidatne liste SD za evropske volitve na Državno volilno komisijo. FOTO: Leon Vidic/delo

Uživajo pa tudi nekatere druge ugodnosti, kot so povračilo dveh tretjin stroškov zdravstvene oskrbe, uporaba uradnih vozil, za udeležbo na sejah ali prireditvah v Bruslju ali Strasbourgu.

Dvojna pokojnina

Posebne so tudi pokojnine nekdanji evropskih poslancev. V skladu s členom 14 statuta poslancev Evropskega parlamenta so upravičeni do pokojnine, ko dopolnijo 63 let. Nekdanji evropskih poslanci hkrati prejemajo pokojnine, ki so si jo prislužili v domovini in pokojnine iz evropskega proračuna.

»Pokojnina znaša 3,5 % njihove plače za vsako dopolnjeno leto mandata in eno dvanajstino plače za vsak nadaljnji polni mesec, vendar skupaj ne več kot 70 %. Stroški pokojnin se krijejo iz proračuna EU. Dodatno pokojninsko zavarovanje za poslance, uvedeno leta 1989, za nove poslance od julija 2009 dalje ne velja več in se postopoma ukinja.«