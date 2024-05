Naporno obdobje za otroke: konec šolskega leta jim prinaša skrbi, strah in stiske

Ob mednarodnem dnevu otroških telefonov Tom telefon opozarja, da se bliža obdobje zaključevanja ocen, ki je za otroke in mladostnike vsekakor naporno, lahko pa jim povzroča tudi skrbi, strah in stiske. Zato še bolj potrebujejo podporo vseh bližnjih odraslih, sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Kako povedati staršem, ki so jim ocene zelo pomembne, da si dobil slabo oceno, strah pred ocenjevanji in strah pred visokimi pričakovanji staršev je le nekaj od primerov, ki so jih otroci zaupali v akciji Tom potuje, otroke obiskuje.

»Dragi starši in skrbniki, bodimo v teh zadnjih tednih šolskega leta razumevajoči, saj nas otroci potrebujejo. Mogoče nam ne zmorejo povedati, kaj točno jih teži, zato jih še bolj opazujmo in podpirajmo,« so sporočili.

Mnogokrat jim strah in pritiske povzroča prav odzivanje na ocene in šolski uspeh.»Otroci nam sporočajo, kako težko prenašajo vpitje in izbruhe jeze v domačem okolju,« so sporočili.

Šele, ko bomo odrasli obvladali sebe, bomo lahko zagotovili otrokom ustreznejše odzive, ki bodo ustvarjali varno pristanišče za njihove stiske. Takrat bomo zmogli resnično poslušati, slišati, kar nam sporočajo, brez zanikanja in pomanjševanja njihovega sveta in se odzivati z empatijo, poudarja predsednik sveta nacionalne mreže Tom telefon.

Po najboljših močeh

Naj otroci in mladostniki ne bodo v stiski zaradi previsokih pričakovanj odraslih. Ob tem na ZPMS pozivajo, naj jim odrasli pomagajo okrepiti njihove zmožnosti in jim pojasnijo, zakaj je treba na koncu šolskega leta zbrati vse moči. »Spodbujajmo jih in usmerjajmo, da bodo v sebi našli pravo motivacijo in da se bodo zmogli potruditi po svojih najboljših močeh. Objemimo jih čim večkrat, predvsem pa z njimi praznujmo življenje, ne le uspehov in dosežkov,« poziva predsednica ZPMS Darja Groznik.

Tom je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru ZPMS. Ustanovljen je bil leta 1990 na pobudo komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje okoli 200 usposobljenih svetovalcev.

V prvi vrsti je Tom nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želijo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.