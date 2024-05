Najhujši nalivi na Savinjskem in na Rudnem polju, danes izboljšanje

Danes se bo delno zjasnilo, občasno bo deževalo le na severozahodu. Jutri bo sončno. To so dobre napovedi po včerajšnjih hudih nalivih, ki so zajela Slovenijo.

Začelo se je na severozahodu države, kjer so zabeležili močan naliv na Rudnem polju. Od 19.00 do 19.30 so izmerili 24 litrov dežja na kvadratni meter. »Kot pa je razvidno tudi iz naše vremenske kamere, je glavnina padavin padla v približno desetih minutah,« so sporočili z Arsa.

Zvečer so se padavine razširile proti vzhodu. Močnejša nevihtna celica, ki je nastala v Posavju, se je z jugozahodnim vetrom pomikala preko Celja naprej na severovzhod države. Njeno pot si lahko ogledate na spodnji grafiki Arsa:

Največ padavin so izmerili v teh krajih:

Loče - 20,5 l/m2

Slovenske Konjice 19 l/m2

Šmarje pri Jelšah 16,5 l/m2

Celje - 14 l/m2