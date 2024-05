David Zupančič in Martin Golob o iskanju miru

Založbi Družina in Mladinska knjiga sta združili moči za dobrodelni namen in v Festivalni dvorani v Ljubljani pred skoraj 600 gosti pripravili motivacijsko-pogovorni večer David in Martin o iskanju miru z župnikom Martinom Golobom in zdravnikom Davidom Zupančičem. Karizmatična avtorja sta bralce prevzela s svojo iskrenostjo, srčnostjo in prodornostjo, tokrat pa sta se povezala za dobrodelni namen – zbrana sredstva bodo namreč podarili otrokom z rakom, Junakom 3. nadstropja.

David Zupančič je v svojem nastopu govoril o iskanju notranjega miru, pomenu dobrote in dobrodelnosti za notranje zadovoljstvo in odgovoril tudi na vprašanje, zakaj je koristno lenariti, Martin Golob pa je predstavil, kako skozi duhovnost najti notranji mir, graditi bogatejše odnose in se umirjeno spopadati z izzivi, ki jih prinaša življenje, ter se povezati s sabo, soljudmi in presežnim.

Martin Golob je katoliški duhovnik mlajše generacije, ki tudi prek spleta preprosto nagovarja številne sledilce.

»Najbolj sem miren takrat, kadar sem blizu ljudem. Za mir v mojem srcu so zelo pomembni čisti odnosi. Največkrat nas ravno odnosi bremenijo. Dostikrat mi ljudje potarnajo, kako so žalostni zaradi težkih situacij v družini. Odnosi zelo močno vplivajo na to, ali je človek v srcu miren ali ne. Svoj mir črpam tudi v odnosu do Boga,« je med drugim povedal Golob, ki je leta 2023 skupaj z urednikom Lojzetom Grčmanom izdal uspešnico Na spletni prižnici, pravkar pa je izšla njegova druga knjiga 365 dni z Božjo besedo. Po nastopih se jima je na odru pridružila voditeljica Nuša Lesar, prireditev pa je popestrila pevka in glasbenica Eva Boto.

Nuši Lesar sta avtorja povedala, kako se umirjeno spopadati z izzivi, ki jih prinaša življenje, ter se povezati s sabo, soljudmi in presežnim.