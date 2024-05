Požigalec pristal v priporu

Celjski policisti so pred dnevi odvzeli prostost 38-letniku zaradi suma, da je v zadnjem letu zagrešil najmanj osem kaznivih dejanj. S kazensko ovadbo zaradi suma treh požigov, dveh poškodovanj tuje stvari ter treh primerov povzročitve splošne nevarnosti so ga privedli k preiskovalnemu sodniku in ta je zanj odredil pripor.

Lanskega 27. maja v nočnem času je podtaknil ogenj pri leseni ograji podjetja v Iršičevi ulici v Celju. Ograja se je vnela. V požaru je nastalo za okoli 1000 evrov škode.

Nato je 23. septembra 2023 v Ipavčevi ulici v Celju zakuril poslovni objekt tako, da je na leseni del nastavil vnaprej pripravljen hitro vnetljiv paket in ga prižgal. V požaru, ki se je razširil na večji del objekta, je nastalo za okoli 50.000 evrov škode. Ognjene zublje so v sodelovanju z gasilci prostovoljnih društev pogasili gasilci Poklicne gasilske enote Celje. Na podoben način je na istem objektu ogenj podtaknil 26. marca letos. Takrat je nastalo za okoli 10.000 evrov škode, saj so večjo škodo s hitro intervencijo preprečili gasilci.

V najmanj dveh primerih

23. avgusta lani v dopoldanskih urah je na območju Ceste na grad v Celju odvrgel steklenico z vnetljivo tekočino (molotovko) ter s tem povzročil požar na drevju. Hujše posledice so s hitrim prihodom na kraj dogodka preprečili gasilci. V nočnih urah 3. oktobra lani je na zunanjem delu trgovine v Ipavčevi ulici namestil vnaprej pripravljeno vnetljivo snov ter zanetil požar. Zadnji dan letošnjega aprila popoldne pa je v Dolarjevi ulici v Celju ob cesti, ob robu gozda, v suho listje odvrgel prižgan vnetljiv paket. Na srečo je požar v začetni fazi opazil občan in ga pogasil.

Zasegli so mu pripomočke, ki jih je uporabljal za podtikanje požarov. FOTO: Pu Celje

V najmanj dveh primerih ga sumijo poškodovanja tuje stvari: 24. julija lani je v Iršičevi ulici v Celju zanetil požar na paletah v ograjenem skladiščnem prostoru podjetja, 18. avgusta lani, bilo je v večernih urah, pa je v Jamovi ulici v Celju s pomočjo vnaprej pripravljenega hitro vnetljivega paketa zakuril leseni del ograje stanovanjskega objekta. Ogenj je del ograje uničil.

»Omenjenih dejanj je bilo zagotovo še več, saj se je vse skupaj začelo z manjšimi požari v smetnjakih, na travnikih in drugih površinah, ki so jih v več primerih pogasili občani sami. Dogajanje se je stopnjevalo do te mere, da smo okrepili opazovalne službe na območju Celja ter izvajali večtedenske poostrene nadzore, v katerih smo preverili identiteto večjega števila oseb. Aktivnosti so se obrestovale, saj smo s pridobljenimi podatki, ogledi posnetkov varnostnih kamer in mnogimi drugimi aktivnostmi izsledili osumljenega,« pojasnjujejo na celjski policijski upravi.

Pri 38-letniku so v hišni preiskavi zasegli več predmetov oziroma pripomočkov, ki jih je uporabljal za podtikanje požarov, nekaj prepovedanih drog ter več predmetov, prirejenih za napad, ki sodijo med hladno orožje, ki je prepovedano. »Zaradi slednjega smo zoper njega uvedli postopek o prekršku,« so še dodali.