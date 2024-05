Olivia Munn v boju z rakom prestala peto operacijo

Življenje se ti lahko čez noč postavi na glavo. To dobro ve igralka Olivia Munn, ki so ji zdravniki le malce po analizi prisotnosti genov, povezanih z razvojem raka, po kateri se ji je kamen odvalil od srca, odkrili – raka. »Vsi izvidi so bili negativni. Za testiranje sva se odločili obe s sestro, in ko sva dobili negativne izvide, sva se nemudoma poklicali in si kar po telefonu dali petko. Le malce prej, pozimi, tudi mamografija ni pokazala nikakršnih sprememb.«

To je bilo februarja lani. Dva meseca pozneje, aprila, je 42-letna zvezdnica prejela udarec, ob katerem ji je vzelo dih: zdravniki so ji na obeh dojkah odkrili hitro in agresivno vrsto raka. En trenutek je bila prepričana, da je zdrava kot dren, že v drugem je ležala v bolnišnici.

Olivia Munn je lani opravila analizo prisotnosti genov, povezanih z razvojem več vrst raka, vsi izvidi so bili negativni. FOTO: Danny Moloshok/Reuters

»Trideset dni po biopsiji sem že prestala dvojno mastektomijo. En trenutek sem se počutila povsem v redu, v drugem pa sem se po deseturni operaciji zbudila v bolnišnični postelji. V desetih mesecih sem nato prestala štiri operacije, v postelji pa sem preživela toliko dni, da sem jih nehala šteti.« A še ni bilo vsega konec. Minuli mesec je bila postavljena pred težko odločitev, ali naj svoj boj nadaljuje z zdravili, ki bi jo oropala vseh moči, ali naj se vnovič uleže na operacijsko mizo.

Notranji zlom

Lepi igralki, ki smo jo gledali v filmih, kot so Možje X: Apokalipsa in Predator: Vrnitev, se je 2021. iz ljubezni s komikom Johnom Mulaneyjem rodil sinko Malcom. In prav ta je bil v središču njenega razmišljanja, ko se je odločala, kako naprej. »Prijatelji so me poskušali razvedriti, češ da se Malcom vsega tega tako ali tako ne bo spominjal. A sama sem razmišljala le, da jaz ne bom pozabila, kaj vse sem z njim zamudila. In zamuditi ne želim niti delčka njegovega otroštva.«

Zato je čez hormonsko zdravljenje, zaradi katerega bi oslabela obležala na postelji, naredila križ in se odločila za še eno operacijo, peto po vrsti. »Zdaj so mi opravili popolno histerektomijo. Vzeli so mi maternico, jajcevoda, jajčnike. To je bila velika, težka odločitev, a zame najboljša v danih okoliščinah, saj želim biti tu in prisotna za svojo družino,« pravi zvezdnica, ki ve, čemu se je s tem odpovedala. Sanjarila je o širjenju družine, kar pa zanjo, vsaj brez pomoči nadomestne matere, ni več mogoče.

Odločitev za histerektomijo je bila težka. FOTO: Osebni Arhiv

Ob operaciji, ki ji je vzela vse, s čimer se povezuje ženskost, jo je zajela panika, priznava. »Za trenutek ali dva sem doživela popoln notranji zlom. Grozno čudno je namreč, ko izgubiš telo, ki si ga poznal vse življenje. Ko izgubiš menstruacijo, s katero sem tako dolgo živela. Ko ne čutiš več ovulacije, ki si jo poprej vsak mesec.«

Z možem imata dvoletnega Malcoma, a si želita več otrok. FOTO: Osebni Arhiv

5 operacij je prestala v slabem

letu dni.

Čakata dva zarodka

Lepotica nikoli ni mislila, da se ji z materinstvom kam mudi. Prepričana je bila, da ima obilo časa. Pred leti, ko se je prvič odločila za zamrznitev jajčec, ji je zdravnik povedal, da ima izjemno zdrava rodila in jajčec v izobilju. Pred zadnjo operacijo se je odločila, da si da še enkrat odvzeti jajčeca. »Z Johnom sva se o tem ogromno pogovarjala. Oba si želiva družino še povečati. Toda nisva vedela, ali je pred mano morda še kemoterapija ali obsevanja ter kaj bi mi to naredilo. Zato sva sklenila, da mi zdravniki še enkrat odvzamejo jajčeca in jih poskušajo oploditi z Johnovim semenom.« Njune želje so bile uslišane! Izmed odvzetih sedmih jajčec so zdravniki dve uspešno oplodili; zvezdniška zaljubljenca imata za tedaj, ko bosta pripravljena, »na ledu dva zdrava embrija«.

Zamuditi ne želi niti trenutka sinovega otroštva. FOTO: Osebni Arhiv

»Ob tem sva oba začela od veselja jokati!« Zarodkov Munnova ne bo mogla donositi sama, a se ji tudi možnost večanja družine s pomočjo nadomestne matere zdi povsem dobra. »Poiskati moraš nekoga, ki te spominja nate in mu zaupaš, da bo med nosečnostjo za otroka pod srcem skrbel tako, kot bi ti. Misel na to me ne plaši, tudi ker drugih možnosti zame tako ali tako ni več.« Olivia je še dodala, da je kljub težki življenjski preizkušnji hvaležna za možnost, da se bori z rakom in tudi še dobi otroke, čeprav jih ni zmožna donositi sama. »Ogromno je ljudi, ki jim to dvoje žal ni dosegljivo. Zato se prištevam med srečneže.«