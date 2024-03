Od srede bo v Ljubljani za ves promet zaprta ta pomembna cesta

Zaradi prestavitve kanalizacijskega zbiralnika v sklopu priprav na temeljito preobrazbo območja osrednje ljubljanske železniške postaje bo od srede do predvidoma 24. marca za ves promet zaprta Vilharjeva cesta na odseku med Dunajsko in Železno cesto. Od začetka tega tedna je bila zapora zgolj v smeri od Dunajske proti Železni cesti.

Zaradi zapore bodo mestni avtobusi na progah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D vozili po spremenjenih trasah po okoliških prometnicah, so sporočili z Mestne občine Ljubljana

Na okoliških cestah, predvsem na Dunajski in Masarykovi cesti ter Trgu OF, je pričakovati tudi dodatno povečan promet. Tega dodatno ovira še celovita prenova Linhartove ceste, ki trenutno poteka na odseku med Dunajsko cesto in Topniško ulico.

Zaradi zapore bodo mestni avtobusi na progah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D vozili po spremenjenih trasah po okoliških prometnicah. FOTO: Mestna občina Ljubljana

Prestavitev kanalizacijskega zbiralnika je del infrastrukturnih posegov v sklopu celovite preobrazbe območja ljubljanske železniške postaje, kjer že poteka gradnja poslovne stavbe Vilharia, v kratkem naj bi ob Vilharjevi cesti začeli gradbena dela v okviru komercialnega projekta Emonika, na tem območju bo tudi nova ljubljanska avtobusna postaja.

Stekel je tudi projekt nadgradnje železniške postaje, še več gradbenih projektov pa je napovedanih za prihodnja leta. Vzporedno z njimi bo potekala prenova komunalne infrastrukture in cest na območju.