Od pokojnega Mencingerja se poslavlja tudi slovenski politični vrh: Zapustil nas je velik človek

Dopoldne je odjeknila žalostna vest, da se je za vedno poslovil slovenski politik, pravnik in ekonomist Jože Mencinger. Umrl naj bi na polotoku Pelješac, neuradno med kopanjem, in sicer zaradi posledic kapi.

Minister za gospodarstvo v prvi slovenski vladi se je uveljavil kot makroekonomist, posebej na področju gospodarskih sistemov, ekonometričnih analiz ter pri spremljanju tekoče ekonomske politike.

Na smrt Mencingerja so se odzvali tudi številni slovenski politiki. Objavljamo nekaj odzivov s twitterja:

Borut Pahor: Ob smrti akad. dr. Jožeta Mencingerja, prvega ministra za gospodarstvo in podpredsednika osamosvojitvene Demosove vlade, priznanega ekonomista in nekdanjega rektorja UL, izrekam iskreno sožalje njegovi družini.

Vlada Republike Slovenije: Z žalostjo sprejemamo vest o smrti dr. Jožeta Mencingerja, akademika, nekdanjega podpredsednika Vlade Republike Slovenije in ministra za gospodarstvo v letih 1990 in 1991. Njegovi družini in bližnjim izrekamo iskreno sožalje.

Tanja Fajon: Poslovil se je častni meščan Ljubljane, pronicljiv intelektualec, ki nikoli ni nehal verjeti v boljši svet. Vse do zadnjega je razvijal in z vsemi nami delil ideje, kako Slovenijo napraviti bolj pravičen in solidaren dom za vse. Pogrešali ga bomo. Sožalje svojcem in prijateljem.

Dominika Švarc Pipan: Zapustil nas je velik človek, izjemen profesor in strokovnjak. Globoko užaloščena izrekam iskreno sožalje njegovim svojcem. Naj mu bo mirna slovenska zemlja…

Milan Brglez, evropski poslanec: Odšel je oče naše gospodarske samostojnosti. Bil je pokončen in odgovoren ekonomist ter cenjen profesor doma in v tujini. Naša hvaležnost za vse, kar je naredil, ostaja. Naj počiva v miru.

Pravosodni minister Aleš Zalar: Krasila sta ga pronicljivi um in smisel za humorne prispodobe. Ni veliko takih.