Od petka popoldne do sobote popoldne bodo veslali za dober namen

Kajakaška zveza Slovenije (KZS) in dobrodelno društvo Hiša sonca ta konec tedna že deseto leto zapored organizirata dobrodelno prireditev 24 ur veslanja za dober namen, na kateri se združujeta humanitarnost in osebni izziv. Na krožni progi na Ljubljanici v središču mesta – med Livado in Ambroževim trgom – bodo veslači od petka popoldne do sobote popoldne lahko preverili, koliko so zmožni preveslati v 24 urah, hkrati pa bodo prispevali sredstva za dober namen.

Celodnevno veslanje bo potekalo od petka, 2. junija 2023, od 17.30 do sobote, 3. junija 2023, do 17.30.

Kakor poudarjajo organizatorji prireditve – Kajakaška zveza Slovenije, Kajak kanu klub Ljubljana in dobrodelno društvo Hiša sonca –, je 24-urno veslanje izziv za tiste res najbolj vztrajne in kondicijsko najbolje pripravljene, saj je trenutni rekord postavljen pri 165 kilometrih. Seveda pa posameznik lahko prevesla tudi zgolj en krog, saj že s tem sodeluje v humanitarni akciji.

Kakor nam je povedal direktor KZS Andrej Jelenc, bodo letošnji izkupiček od donacij in sponzorstva namenili delovanju Kriznega centra za otroke – Hiši zavetja Palčica. Krizni center je namenjen otrokom v starosti do šest let, za katere pristojni center za socialno delo ugotovi, da je zaradi njihove zaščite in koristi nujno, da se jih nemudoma umakne iz ogrožajočega družinskega okolja. Lani so izkupiček prireditve namenili društvu Downov sindrom Slovenija in Inštitutu Zlata pentljica.

Kako bo potekalo

Veslalo se bo na krožni progi na Ljubljanici s startom in ciljem pri Kajak kanu klubu Ljubljana, Livada 31, in obratom pod mostom pri Ambroževem trgu. Dolžina posameznega kroga je 5,5 km. Sama proga ni zahtevna, saj je Ljubljanica zelo mirna reka. Mogoče bo uporabljati vse vrste kajakov oziroma kanujev in desk za veslanje stoje (sup). Vsak udeleženec v posamezni kategoriji se sam odloči, koliko krogov bo preveslal, organizatorji pa bodo poskrbeli za pregled časov in števila preveslanih krogov vsakega udeleženca. Organizatorji po izkušnjah iz minulih let pričakujejo okoli 150 udeležencev.

Kajak, kanu, sup. Vsak se odloči, katero plovilo mu je najljubše. FOTO: Tina Podobnik

Pri Kajak kanu klubu Ljubljana bo ves čas spusta poskrbljeno za počitek in okrepčilo udeležencev. Kaj pa tisti, ki nimajo lastnega kajaka? KKK Ljubljana bo priskrbel več kanujev in rekreativnih kajakov za začetnike. Prisotni bodo tudi usposobljeni učitelji kajaka, ki bodo »tekmovalcem« pred spustom po Ljubljanici dali osnovne napotke za prve zavesljaje. Organizatorji poudarjajo, da so vabljeni tudi tisti, za katere bo to prvi stik s kajakom. »Vsako leto pa pričakujemo, ali bo kdo podrl 165-kilometrski rekord prireditve,« je povedal Jelenc in dodal, da rekreativni kajakaši za en preveslani krog porabijo okoli eno uro. Kakor je še razložil, je rekord pred leti podrla rekreativna kajakašica, ki je iz čolna dejansko stopila samo dvakrat, drugače pa je malicala med počitki pri pomolu KKK Ljubljana. A bolj od tekmovalnosti je važen dober namen, poudarja Jelenc.

Druženje za dober namen

Vsak udeleženec bo prejel spominsko majico in diplomo. Prvi trije posamezniki glede na število preveslanih krogov bodo dobili posebno nagrado, udeleženci, ki bodo preveslali 10 krogov ali več, pa prav tako posebno nagrado. Veslačem bo z donacijo najmanj 20 evrov ves čas spusta na voljo pijača in prehrana.

Andrej Jelenc FOTO: Črt Piksi

Zaključek letošnje desete izvedbe bodo popestrili z nastopom glasbene zasedbe Recover s Sanjo Mlinar. Kakor je še dejal Jelenc, se bo koncert začel že ob petih popoldne v soboto, še pred iztekom veslaškega dela prireditve.