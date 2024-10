Od mikromagije do velikih odrskih iluzij

Letos je bil poudarek predvsem na ženskah v svetu čarovnij in akrobatike, saj je v goste naravnost iz Peruja prišla vrhunska Maga Gisell, mojstrica klasične magije in dobitnica številnih priznanj, vsestranska Arbadakarba, Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec sta osupnila z odrskimi iluzijami, mična in gibčna Rebeka Hanžel pa je pokazala, kako s plesom na drogu premagovati zakone fizike.

Tina Vrdjuka Kekec in Matjaž Kekec sta nedavno izdala prvo avtorsko skladbo Plešem po dežju. FOTOGRAFIJE: PARK CENTER KOPER

A to še ni bilo vse. Obiskovalci so onemeli ob ognjenem nastopu Magic Avgustina, da se za prihodnost slovenskega čarodejstva ni bati, pa je pokazal mladi talent Matic Peljhan - Magic Matriks. V dopoldanskem delu so obiskovalcem uprizorili čarodejski šov v mikromagiji, ki se po navadi izvaja pri mizi, popoldan pa je bil namenjen velikim odrskim iluzijam.

Približa magijo ljudem

Festival magije je povezoval Sam Sebastian, znan tudi z malih zaslonov s svojo magično TV-oddajo Sam Sebastian: Šesti čut, ki se ravno te dni ponovno predvaja na TV Maribor, svoje nastope pa popestri tudi kot ventrilokvist. Nad njegovimi govorečimi lutkami so navdušeni predvsem najmlajši, a so predstave vedno narejene tako, da v njih uživa vsa družina.

Mladi Magic Matriks obvlada že mnogo trikov velikih mojstrov.

»Pripeljati takšen šov v nakupovalni center je izziv, a se ga vedno z veseljem lotim, saj je tam tudi publika, ki morda ne bi prišla v gledališče, tukaj pa se obiskovalci mimogrede ustavijo in so navdušeni nad predstavo, zato sem hvaležen, da imam možnost tovrstno umetnost ljudem približati tudi na ta način,« je povedal Sam Sebastian.

Občudovanja vredna mojstrica na drogu Rebeka Hanžel.

Vsi udeleženci 3. Festivala Magije v Kopru, ki so obiskovalce centra odeli v tančico čarovnij.