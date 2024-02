Od Ljubljane do Milana v 7 urah

Potovanje z vlakom na dolge razdalje pogosto daje občutek, kot bi se vrnili v preteklost. Nova železniška povezava med Ljubljano in Milanom bo znova zaživela po več kot 100 letih, nazadnje je obratovala še v času habsburškega imperija.

Hitri vlak Frecciarossa bo potoval od Ljubljane do Milana približno 7 ur, vozil bo skozi znameniti italijanski mesti Benetke in Trst ter ustavil v Postojni in Divači.

Datum pričetka obratovanja še ni znan

Čeprav je predstavnik Trenitalie za CNN povedal, da ni določenega datuma za začetek obratovanja trase, so Slovenske železnice medijem sporočile, da želijo začeti čim prej – kar bi lahko pomenilo že letošnji april. Na začetku bo to pomenilo eno vožnjo na dan, sčasoma bodo dodali še eno.

Vlaki Frecciarossa (ime pomeni rdeča puščica) lahko na italijanskem omrežju dosežejo hitrost 300 km/h, čeprav je malo verjetno, da bodo tako hitro vozili na tej progi, saj se vzhodno od Benetk hitrost običajno upočasni.