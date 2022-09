Od direktorice do državne sekretarke pri Janši, nato pristala na nadomestilu

Javnost je dobro seznanjena, da imajo pravico do nadomestila plače tudi ministri. Ta mesec so nam iz državnega zbora odgovorili, da so pravico do nadomestila plače po prenehanju opravljanja funkcije ministra pridobili naslednji bivši ministri:

Mark Boris Andrijanič za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022;

za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022; Marjan Dikaučič za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022;

za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022; Boštjan Koritnik za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022;

za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022; Jože Podgoršek za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022;

za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 12. 2022; Zdravko Počivalšek za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 27. 8. 2022 in

za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 27. 8. 2022 in Andrej Šircelj za obdobje od vključno 2. 6. 2022 do vključno 1. 6. 2023.

Najvišje mesečno nadomestilo med njimi je pripadlo Zdravku Počivalšku, in sicer okoli 4.705 evrov bruto. Sledijo mu Šircelj (4.678 evrov), Podgoršek (4.485 evrov), Koritnik (4.389 evrov), Dikaučič (4.347 evrov) in Andrijanič (4.169 evrov). Podatki pomenijo bruto nadomestila za julij.

Iz zgoraj zapisanega je razvidno, da je septembra zadnje nadomestilo prejel Počivalšek, četverica Andrijanič, Dikaučič, Koritnik in Podgoršek bo pravico (predvidoma) koristila do 1. decembra letos, Šircelj pa vse do 1. junija 2023.

A omenjeni niso edini iz ožje ekipe Janeza Janše, ki jim ni uspelo najti službe in so izkoristili pravico do nadomestila plače.

Nadomestila tudi za Janševi državni sekretarki

Iz mandata Janez Janše sta septembra nadomestilo prejeli dve državni sekretarki. To sta Polona Rifelj in Katja Triller Vrtovec. Obema je pripadlo nekaj več kot 3.900 evrov bruto. Rifljevi se je pravica do nadomestila iztekla 1. septembra, Triller Vrtovčevi pa na zadnji avgustovski dan.

Osebo z imenom Katja Triller Vrtovec najdemo tudi med samostojnimi podjetniki. Opravlja dejavnost (pravnega) izobraževanja, v register pa je bila podjetnica vpisana 1. junija 2019 in subjekt je delujoč tudi danes. Zadnja Janševa vlada je mandat nastopila marca 2020, končala pa 1. junija 2022, v tem času pa je podjetnica poslovala tudi s proračunski porabniki, kažejo podatki javne baze Erar: 1.643 evrov ji je nakazala Evropska pravna fakulteta, 216 pa Uradni list RS.

Osebe z imenom Polona Rifelj nam v javnih evidencah ni uspelo najti, je pa v Janšev kabinet presedlala z mesta direktorice Osrednje knjižnice Celje.