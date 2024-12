Od diagnoze do sanjske službe: Vita Vybihal Šranc s svojo knjigo navdušila

Kosovelova knjižnica Sežana je povabila prav posebno gostjo. Tokrat je zgodbo rastlinske kulinarike občinstvu zaupala mlada Vita Vybihal Šranc, in sicer svojo prvo kuharsko knjigo Za dušo in srce. Obiskovalcem je v pogovoru z Julijo Žerjal razodela, zakaj se je odločila za rastlinsko prehrano, kaj jo je vodilo do kuhanja in kako je iz svojega hobija ustvarila sanjsko službo.

Zdravniki so ji že pri 15 letih ugotovili, da ima kronični atopijski dermatitis, zdravje pa je nato vzela v svoje roke. Izkušnja je vplivala na njeno dojemanje hrane in zdravljenje, tako je spoznala svet rastlinskega prehranjevanja, tri leta pozneje pa se je začela spogledovati še z veganstvom.

Knjiga vsebuje 52 rastlinskih receptov in je razdeljena po letnih časih. Zbranim je ob koncu ponudila okusne prigrizke.