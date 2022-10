Očitki nesojenemu predsedniškemu kandidatu: Skrb za premoženje pred človekovimi pravicami?!

V bitko za predsedniški prestol se je na začetku avgusta podal tudi Ludvik Poljanec, laični zastopnik slovenskih državljanov pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. »Sem Mariborčan, živim v Slovenski Bistrici, Slovenec, nikoli v partiji, nikoli zaposlen v javnem sektorju in nikoli odvisen od drugih. Za kandidaturo sem se odločil, ker sem star 66 let in se že 24 let ukvarjam s človekovimi pravicami in njihovo zaščito doma in v tujini. Čutim, da je sedaj čas, da svoje aktivnosti še bolj utrdim,« je dejal v svoji predstavitvi ob najavi svoje kandidature na Prešern...