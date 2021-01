Oči uprte v najnovejše podatke, bo vlada zaostrovala ukrepe? (V ŽIVO)

Zadnji podatki o okužbah

Delež pozitivnih izvidov torkovih PCR-testiranj je znašal 26,4 odstotka, med 10.528 ljudmi, ki so opravili hitro testiranje, pa so bili pozitivni 4 odstotki. Skupno je bilo opravljenih 15.946 PCR- in hitrih antigenskih testov, potrjenih pa 1850 okužb (11,6 odstotka).



Po zadnjih podatkih vlade je v slovenskih bolnišnicah hospitaliziranih 1144 bolnikov s covidom-19, kar je 13 manj kot dan pred tem. Zdravljenje v intenzivni negi potrebuje 172 bolnikov, 20 manj.

Današnja novinarska konferenca bo spet ena od pomembnejših, saj bo znana analiza Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NZLOH) o razširjenosti angleške različice novega koronavirusa. Na podlagi te analize, se bo vlada danes odločila o morebitni spremembi ukrepov.Zadnji epidemiološki podatki bi tako lahko vplivali na spremembe vladnih ukrepov po posameznih regijah. Glede na ponedeljkove podatke je namreč v območju rdeče faze le še sedem regij (osrednjeslovenska, podravska, savinjska, gorenjska, pomurska, primorsko-notranjska in koroška), preostalih pet pa je v območju črne faze. Na NIJZ so sicer vladi svetovali, naj, če bo potrebno zaostrovanje ukrepov, najprej zapre druge možne lokacije prenosa, ne pa šol in vrtcev.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sodelujeta namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZin direktorica NLZOHNovinarsko konferenco lahko spremljate na spodnji povezavi.Danes objavljeni podatki kažejo, da se epidemiološke razmere slabšajo v večini regij. Včerajšnji podatki so nekoliko bolj spodbudni le za Podravsko, Goriško in Primorsko-notranjsko regijo, medtem ko je porast okužb opazen v občinah Obalno-kraške, Pomurske in Gorenjske regije.O aktualnih epidemiloških razmerah in o morebitnih spremembah ukrepov bo vlada presojala na današnji seji na Brdu pri Kranju pozno popoldan, okvirno ob 18. uri.