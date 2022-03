Ocenjevali so salame

Z razglasitvijo rezultatov in podelitvijo nagrad se je minulo soboto končala 26. pomurska salamijada. Turistično društvo Radenci jo je, sicer v ožjem krogu, organiziralo tudi minuli dve koronski leti. Tokrat se je vse začelo že minulo sredo, ko so v Erinoxu Radenci zbirali vzorce, ne samo iz Prekmurja in Prlekije, ampak tudi iz drugih koncev države. Naslednji dan je šestčlanska strokovna komisija ocenila vse salame, tako da so v soboto, na posebni prireditvi, lahko razglasili najboljše.

32 32 vzorcev je poskusila žirija.

Čeprav udeležba ni bila rekordna, k temu je verjetno še vedno prispeval covid-19, je imela strokovna komisija, v kateri so bili Ljubo Fekonja, Zdenka Tompa, Egon Sukič, Milko Lebarič, Robi Fekonja in Milan Hari, kar zahtevno delo z ocenjevanjem 32 salam, ki jih je prispevalo 25 ljubiteljskih izdelovalcev. Najvišja možna skupna ocena štirih sodnikov (najvišja in najnižja ocena se nista upoštevali) je bila 60 točk, od tega največ 6 za okus, 4 za prerez – videz, barvo in teksturo, 3 za vonj in 2 točki za zunanji videz. Razglasili so samo tri najboljše, ki se bodo udeležili finala slovenskih salamijad: zmagal je Branko Trstenjak (Dobrovnik) pred Francem Podleskom (Pečarovci) in Emilom Žnidaričem (Ljutomer).

Ocenjevanje FOTO: Oste Bakal

Vsem udeležencem so organizatorji, s predsednico TD Radenci Karmen Žibret Kavčič na čelu, podelili priznanja in praktične nagrade. Na slovesni prireditvi v hotelu Radin v Radencih, ki jo je povezoval Emil Šmid, sta za zabavo skrbela dalmatinska klapa Solarisin in ormoški glasbenik Bojan Zore. Ob tem so pripravili tekmovanje v ugibanju teže pršuta in nagrada, omenjeni pršut, težek 6954 gramov, je šla v Dolenjske Toplice.

Na vseh 26 pomurskih salamijadah je bilo ocenjeno skupaj 1708 vzorcev salam, tekmovanja pa se je v vseh teh letih udeležilo 455 različnih salamarjev, 94 se jih je uvrstilo v slovenski finale, Branko Trstenjak letos drugič, Franc Podlesek pa tretjič. Vseh salamijad se je udeležil Edi Štanta iz Podgrada.