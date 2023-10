»V kolikor do tega, sicer zelo redkega dogodka pride, je treba ostati miren«

Poročali smo že, da je obupan gorenjski župan Peter Torkar zaradi številnih napadov volkov, zahteval od ministrstva za naravne vire in prostor jasna navodila in ukrepe za zaščito ter varnost občanov. Zdaj je dočakal odgovor pristojnih. Ministrstvo za naravne vire in prostor je tako pojasnilo, da se volk človeku izogiba. »V kolikor pa do tega, sicer zelo redkega dogodka pride, je ob srečanju volka treba ostati miren, opozoriti na svojo prisotnost in se umakniti,« so zapisali.

Poudarili so, da odkar obstajajo verodostojni podatki, z območja Slovenije ne poznamo primera, da bi volk kjerkoli in kadarkoli napadel človeka. Volka je človek tisočletja preganjal in mu globoko vtisnili strah, zato se človeka izogiba, so zagotovili.

Bližnja srečanja z volkom zelo redka

Prostoživeče živali se navadno izogibajo neposrednemu stiku z ljudmi, vendar se ne morejo izogniti vsem človeškim objektom, ker so del njihovega okolja. Za volkove v Evropi je zato neizogibno, da se ponoči občasno približajo ali prečkajo naselje, da iščejo hrano v bližini vasi ali se občasno tudi podnevi sprehodijo na vidni razdalji hiš, pri čemer se lahko tudi srečajo z ljudmi, so pojasnili.

»Kljub temu pa je volka v naravi še vedno skoraj nemogoče namenoma srečati. Volk se človeku izogiba, saj mu človek predstavlja grožnjo. Zaradi izjemno razvitih čutil volk človeka zazna in se mu izogne, še preden ga ta sploh opazi,« so zapisali na ministrstvu in dodali, da so zato bližnja srečanja z volkom zelo redka. Najpogosteje ga srečajo lovci, gozdarji in ljudje, ki se veliko gibljejo v gozdu.

Približevanje volka naseljem, če se tam pasejo rejne živali, je mogoče prepreči z učinkovitim varovanjem, so navedli na ministrstvu in kot učinkovite izpostavili obodne električne ograje. Le izjemoma se namreč zgodi, da zaradi konfiguracije terena ali drugih okoliščinah, ki zmanjšajo delovanje električne ograje, volk uspe preiti oviro in vstopiti na pašnik.