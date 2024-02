Obtožbe prerasle v pravo strankarsko kriminalko: Glavna napaka Švarc Pipanove je, da se ne umakne

Glede narave obtožb pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan glede članov SD lahko zaključke podajo le pristojni organi, je SD zapisala v odzivu, ki ga je zahteval premier Robert Golob. Ob tem vztrajajo, naj Golob ministrico razreši. Razplet afere glede nakupa stavbe za potrebe sodišč naj bi bil znan v ponedeljek. Po mnenju analitikov sicer afera ta hip najbolj škodi SD.

Trenja v političnih vrstah sta v oddaji 24UR ZVEČER komentirala podkaster in politični analitik Antiša Korljan in urednik Podjetne Slovenije Goran Novkovič. Se bojim, da se je šele dobro začelo, je uvodoma poudaril Korljan. »Gledamo teater, v katerem se obkladajo tudi s presenetljivo ostrimi besedami, o tem, kaj se je v resnici dogajalo, pa v resnici ne vemo prav veliko.« Kot je še ocenil Novkovič, je glavna napaka Švarc Pipanove ta, da se ne umakne in ne prepusti nekomu drugemu, da preveri, kaj se dogaja.

Ob tem dodajmo, da je pravosodni ministrici bilo po neuradnih informacijah zaradi groženj odrejeno policijsko varovanje, je poročal POP TV. Po informacijah Siola pa so bili groženj deležni tudi nekateri drugi vpleteni v ozadje posla.