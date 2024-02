Po srečanju Goloba in Švarc Pipanove naj bi bilo drame konec v ponedeljek, ministrici naj bi celo grozili

Kot smo že poročali, afera nakup sodne stavbe na Litijski cesti še vedno odmeva in je še vedno brez političnega epiloga. Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan poudarja, da prevzema objektivno odgovornost za nakup sodne stavbe, a če bi odstopila v tem trenutku, se bodo podobne zgodbe nadaljevale in nič se ne bo spremenilo. Zadnjo besedo bo imel predsednik vlade Robert Golob, njegovo odločitev pa bo spoštovala, je napovedala.

Zdaj pa se je ministrica oglasila s čustvenim zapisom na družabnem omrežju.

Takole je zapisala: »Drage državljanke in državljani, HVALA za množične izraze podpore in spodbude, ki dajejo vedeti, da je – bolje pozno kot nikoli – le napočil čas za neomajno vztrajanje vseh nas, da presekamo sporne politične prakse in vzpostavimo vodotesne sisteme varovalk proti vdorom parcialnih interesov pri vodenju in upravljanju države.

Za vedno bom morala nositi težko breme zavedanja, da sem se tudi sama nehote ujela v premetene zanke tovrstnih praks.

Pa vendar – četudi bom najverjetneje morala oditi, danes, jutri, ali kasneje, bom šla mirno, z zavestjo, da se val tega boja ne bo več dal zlahka ustaviti.

Zavezujem pa se, da bom ostala del tega vala in se borila naprej, znotraj ali izven sistema. Skupaj z vami!«

Večerno srečanje predsednika vlade in ministrice

V večernih urah se je pravosodna ministrica srečala z predsednikom vlade v vladnih prostorih, so medtem poročali v oddaji 24 ur. Tako naj bi se dogovorila, da naj bi, ko bo nastopil čas za to, Švarc Pipan odstopila sama. Razplet naj bi bil tudi po informacijah STA znan v ponedeljek.

V zadnjem času naj bi prišlo tudi do groženj ministrici Dominiki Švarc Pipan in njenim najožjim sodelavcem na ministrstvu, kot pravi sama, predvsem vpletenih v posel. O tem so že obveščene pristojne službe ministrstva in varnostne službe vlade, je poročala Televizija Slovenija. Kot navaja 24 ur.com, naj bi bilo zato odrejeno policijsko varovanje za ministrico za pravosodje. Dogajali naj bi se tudi incidenti, v katerih naj bi bili fizično napadeni otroci vpletenih, pa navaja Siol.

Glede narave obtožb pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan glede članov SD lahko zaključke podajo le pristojni organi, pa je SD zapisala v odzivu, ki ga je zahteval premier Robert Golob. Ob tem vztrajajo, naj Golob ministrico razreši. »Pričakujemo, da boste spoštovali sklep predsedstva SD in da boste zaradi objektivne odgovornosti v zvezi z nakupom stavbe na Litijski cesti v Ljubljani, skladno z vašimi pristojnostmi, predlagali razrešitev ministrice za pravosodje Dominike Švarc Pipan,« izhaja iz dokumenta, ki so ga v SD posredovali v kabinet predsednika vlade.

»Glede na naravo obtožb, ki jih te dni v javnosti tudi glede članov stranke SD sporoča Dominika Švarc Pipan, ne more podajati zaključkov naša ali katerakoli druga politična stranka, temveč za to pristojni organi,« so še zapisali.

Brez primerjave v slovenski politični zgodovini

Afera ob nakupu stavbe za potrebe sodišč, zaradi katere se stolček maje pravosodni ministrici Dominiki Švarc Pipan, ta hip najbolj škodi SD. Komu bo škodila na dolgi rok, pa bo po mnenju poznavalcev politike Tanje Starič in Bogdana Biščaka najbolj odvisno od njenega epiloga. Zadeva je brez primerjave v slovenski politični zgodovini, meni Staričeva. Politična komentatorka Tanja Starič ocenjuje, da ima afera okrog nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski cesti v Ljubljani več dimenzij. Ena je ta, da ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan zbira dokaze, da je šlo za organizirano kriminalno zaroto, kar so tako resne obtožbe, da ne morejo ostati brez epiloga, ki za zdaj ni čisto jasen. Druga je ta, da so se v SD prvič znašli v položaju, ko imajo ministra, ki noče oditi, čeprav so se mu odrekli. Tretja pa, da zadeva prerašča v resne koalicijske težave, ker SD pričakuje, da bo ukrepal predsednik vlade Robert Golob, ki pa tega še ni storil. Afera ta hip najbolj škoduje SD, komu bo škodila dolgoročno, pa bo odvisno od tega, koliko časa bo trajala in kako se bo razpletla, izpostavlja tudi Bogdan Biščak, ki je delo generalnega sekretarja opravljal v Zares in LDS. »Mislim, da bi bila pametnejša reakcija od SD, da bi bili na istem stališču, kot je predsednik vlade – naj se zadeva razčisti in na koncu naj ministrica prevzame objektivno odgovornost,« meni Biščak.