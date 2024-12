Obrtnikom in podjetnikom čestital, da »uspešno prodajajo zrak« (FOTO)

V navzočnosti večina članstva, zlasti jubilantov, ter gostov, med katerimi so bili tudi: predsednik OZS Blaž Cvar, župani: Andrej Vrzel, Urška Mauko Tuš in dr. Andrej Steyer, načelnik UE Gornja Radgona, Sašo Norčič, ter ob kulturnem programu in podelitvi natanko 51 različnih priznanj, in drugih odličij za pomembne prispevke pri razvoju obrti in podjetništva, so Kocbekovi dvorani KUS Sveti Jurij ob Ščavnici, svečano obeležili 45-letnice Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Gornja Radgona.

Svečanost praznovanja ene izmed 62 območnih zbornic v Sloveniji, je po odigrani in odpeti slovenski himni, voditeljica sporeda, podjetna in vsestranska Mihaela Mišo Margan Kocbek, začela z mislimi vizionarja Joela Arthurja Barkerja, direktorja oddelka za študije prihodnosti Znanstvenega muzeja v Minnesoti, ki so za ustvarjalce vedno aktualne, in sicer, da je vizija brez dejanja samo sen, dejanje brez vizije je zapravljanje časa. Vizija z dejanjem lahko spremeni svet ...

FOTO: Oste Bakal

»Nocojšnji večer sem začela s citatom Joela Barkerja in je še kako na mestu, saj današnje vizije, ki jih bomo obeležili z letošnjimi jubilanti dokazujejo, da so uresničili svoje sanje in z njimi postavili nove smernice njihovega truda in nenehnega prizadevanja,« je dejala voditeljica, ki je kratko predstavila začetke organiziranega združevanja obrtnikov in podjetnikov na radgonskem območju.

Pogled v prihodnost

Pisalo se je leto 1979, ko se je na pobudo obrtnikov v zgodovino vpisalo novo obrtno združenje Gornja Radgona. Vsa društva obrtnikov in samostojni obrtniki so postali del tega enotnega združenja, kot je to veleval takratni obrtni zakon. S svojo prisotnostjo in angažmajem je Obrtno združenje s strokovno podkovanim kadrom pomagala posameznikom pri stvaritvi njihovih podjetniških idej. S svetovanjem in drugo obliko pomoči je nadomestila druge državno upravne organe, ki so tako ali drugače vplivali na razvoj malega gospodarstva. Za prvega predsednika izvršnega odbora Obrtnega združenja je bil izvoljen Slavko Lončarič, v letu 1980 pa je kot neprofesionalni tajnik vlogo prevzel Tone Brus.

FOTO: Oste Bakal

Svoje misli o delovanju radgonske zbornice je, po pozdravu in zahvali prisotnim za udeležbo, strnil tudi aktualni predsednik Branko Novak, ki je med drugim dejal: »Danes se ob praznovanju 45. obletnice OOZ Gornja Radgona s ponosom ozremo na skoraj pol stoletja, v katerem smo obrtniki in podjetniki s predanostjo, inovativnostjo in trdim delom oblikovali neprecenljiv del slovenskega gospodarstva. Ta prelomnica je priložnost, da se spomnimo začetkov, praznujemo jubileje članov in z optimizmom usmerimo pogled v prihodnost. Obrtništvo in podjetništvo sta že od nekdaj temelj naše skupnosti. Vsaka obrt, vsak izdelek in vsaka storitev odražajo tradicijo, znanje in vrednote, ki jih prenašamo iz generacije v generacijo. Prav obrtniki smo tisti, ki v svojih delavnicah ustvarjamo zgodbe, ki presegajo meje običajnega dela, zgodbe, ki združujejo ustvarjalnost in vztrajnost, lokalno povezanost in globalne ambicije. OOZ Gornja Radgona, ki je nastala pred 45 leti, je bila od vsega začetka namenjena prav vam – obrtnikom in podjetnikom, ki s svojim znanjem in pogumom poganjate gospodarsko rast in razvoj. Zbornica vas je skozi leta podpirala, zagovarjala vaše interese, vam nudila prostor za povezovanje, izobraževanje in sodelovanje. Brez dvoma smo v vseh teh letih skupaj prestali veliko izzivov – od gospodarskih kriz, sprememb zakonodaje, od globalnih ekonomskih trendov in novih tehnoloških dosežkov.«

Ob tem je Novak med drugim dodal: »Dragi obrtniki in obrtnice, prihodnost nam prinaša nove izzive, a prav tako nove priložnosti. Svet se hitro spreminja, nove tehnologije, digitalizacija in trajnostni razvoj odpirajo poti, ki zahtevajo nenehno učenje in prilagajanje. Verjamem, da bomo s skupnimi močmi, z jasno vizijo in zvestobo našim vrednotam, tudi v prihodnje ustvarjali uspešno zgodbo slovenskega obrtništva in podjetništva.«

FOTO: Oste Bakal

V svojem imenu in v imenu županskih kolegov iz Apače in Gornje Radgone, je prisotne pozdravil tudi župan občine gostiteljice Sv. Jurij ob Ščavnici, ki je s strani Turistične zveze Slovenije prejela Znak gostoljubnosti po izboru ljudstva z nazivom – Vzhajajoči turistični kraj, Andrej Verzel. Slednji je obrtnikom in podjetnikom ter prejemnikom priznanj čestital in zahvalil za pomoč pri razvoju lokalnih skupnosti. Obljubil je tudi, da bo njegova občina tudi v prihodnje, v okviru svojih zmožnosti, pomagala obrtnikom in podjetnikom iz lokalnega okolja.

Današnja OZS je nastala leta 1969 kot prostovoljna organizacija obrtnikov, ki so sklenili, da potrebujejo in hočejo lastno organizacijo. Naloga tedanje organizacije je bila podobna, kot je še danes: na vse možne načine pomagati obrtnikom, da bi lahko lažje in bolje delali, poslovali ter živeli. Danes zbornica skrbi za interese in potrebe obrtnikov ter malih in mikro podjetnikov skupaj z 62 območno obrtno podjetniškimi zbornicami.

Čestital domačinom jubilej

Zato je prisotne pozdravil in nagovoril tudi predsednik OZS Blaž Cvar, ki je uvodoma čestital domačinom jubilej, a tudi dodal, da jim mora še posebej čestitati, da so tako uspešni tudi pri »prodaji zraka“, a to ni bila kritika, kot bi nekateri menili, saj je spomnil, da so pred vhodom nazdravili z mehurčki, penino iz Gornje Radgone, ob tem pa imajo na območju svoje zbornice tudi radensko tri srca z mehurčki – torej zrakom... V nadaljevanju je prvi mož OZS nanizal kar nekaj očitkov na račun vlade in drugih državnih organov, ki sprejemajo veliko odločitev, katere niso v korist podjetnikov, obrtnikov in družbe sploh. Še posebej je omenil zadnjo cvetko s »pravico do odklopa«. Po njegovem prepričanju »to nikakor ne vodi h gospodarski uspešnosti.« Na koncu uradnega dela je Blaž Cvar podelil visoka priznanja OZS, posameznikom, podjetjem in zbornici, še pred tem pa so delili tudi jubilejna zborniška priznanja.

FOTO: Oste Bakal

Jubilejna priznanja za okrogle obletnice od 10 do 95 let, je podelil predsednik OOZ Gornja Radgona Branko Novak, med njimi so najstarejši: 25 let: Arcont IP, d.o.o., Darko Firšt – Frizerstvo, Janez Golnar – Domača in umetnostna obrt, Vesna Rihtar – Frizerski atelje; 30 let: Boštjan Čagran – Elektro servis, Thomas Čuk – grafično oblikovanje in tiskanje, Ivan Dokl – Avtokleparstvo, Tomislav Ferš – avtoprevozništvo, Ana Golob – računovodski servis, Miran Jelen – Avtoprevozništvo, Zlatko Kuzmič - Vgradnja stavbnega pohištva, Erih Šadl – Projektitranje in tehnično svetovanje, Proizvodnja stavbenega pohištva Topolovec, Vračko Turs, avtobusni prevozi d.o.o.; 35 let: Eurodesign - Podjetje za opremljanje objektov Apače d.o.o., Tokam d.o.o., transportna in manipulativna oprema, Izdelovanje drobnih kovinskih predmetov Serec, Transport Rojko, avtoprevozništvo, Pogrebništvo Vrbnjak; 40 let: Branko Novak – Optika, Marjan Zrnić – Gostinstvo in penzion Rosa; 45 let: Drago Himelrajh – Avroservis, Oljarna Belšak; 50 let: Mirko Horvat, Slikopleskarstvo, Frizerstvo Firšt; 55 let: Čistilnica Kumer, Avtoprevozništvo Jelen; 60 let: Gostilna Adanič; 95 let: Oljarna Kocbek.

Letošnja priznanja

Letošnja priznanja Obrtno podjetniške zbornice Slovenije, ki jih je podelil predsednik Blaž Cvar, posebno priznanje: Frizerski salon – Majda Vidovič, GMW, Gradbeništvo Mehanizacija Weindorfer d.o.o.- Branko Weindorfer; Bronasti ključ: Dragica Vračko, Ervin Kapun, Aleksander Krajnc; Srebrni ključ: Darinka Holsedl; Zlati ključ: Branko Novak; Srebrni pečat: Frizerstvo Firšt; Zlati pečat: OOZ Gornja Radgona.

Poleg odlične domače pevke, je slovesnost s svojih hudomušnim vložkom, ki je do solz nasmejal vse prisotne, popestril prav tako domači humorist Samo Tuš – Korl. Lepo prireditev pa je zaključila voditeljica Miša, z besedami, da je ključ do uspeha sposobnost videti možnosti tam, kjer drugi vidijo le ovire. „Dragi obrtniki, dragi podjetniki. Prehodili ste že veliko poti in verjamem, da preskočili številne ovire. Naj vas izzivi, ki so pred vami vzpodbudijo, da nadaljujete pot, ki ste si jo zastavili in po kateri hodite.

Podeljenih je bilo veliko priznanj in lepih misli, sedaj pa s skupnimi močmi naprej (Foto: Oste Bakal)