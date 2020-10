Predsednik vlade Janez Janša se je minuli vikend mudil na Teharjah. Kot so v nedeljo zapisali na uradnem facebooku vlade, se je udeležil »maše v župnijski cerkvi sv. Martina na Teharjah. Mašo v spomin teharskim žrtvam je daroval Rok Metličar, upravitelj celjske škofije.«



Pod objavo so se usuli različni komentarji, med drugim tudi zaradi vozila, parkiranega za premierjem. Kot je razvidno s fotografije, je parkirano kar čez dve parkirni mesti. Mnogi so to dejanje pripisali kar njegovemu vozniku in ga okarali za početje. Iz čigave flote? Ali je res šlo za vozilo, s katerim so pripeljali Janšo, ni potrjeno. Drži pa, da je flota vozil, s katero se lahko prevaža tudi premier, v preteklosti vključevala tudi beemveja serije 7.