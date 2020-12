Ob ukrepih naraslo število brezposelnih

Ob koncu novembra je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 84.139 brezposelnih, kar je 0,6 odstotka več kot oktobra in 16,2 odstotka več kot novembra lani. V 11 mesecih skupaj je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 84.795 brezposelnih oseb, kar je 14,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani.



Na novo se je novembra, ko je v državi zaradi jesenskega vala epidemije covida 19 prišlo do vnovične delne zaustavitve javnega življenja, na zavodu prijavilo 7356 brezposelnih oseb, kar je 17,6 odstotka manj kot oktobra in 21,9 odstotka več kot novembra lani.



Iz evidence brezposelnih se je po podatkih zavoda odjavilo 6871 oseb, od katerih se jih je zaposlilo oz. samozaposlilo 4587, kar je 28,7 odstotka manj kot oktobra in 16,7 odstotka več kot novembra 2019.



V 11 letošnjih mesecih skupaj se je na zavodu prijavilo 90.509 brezposelnih oseb, kar je 35,3 odstotka več kot lani v tem času.



Iz evidence se je odjavilo skupaj 81.662 brezposelnih oseb, od teh 61.491 zaradi zaposlitve, kar je 15,9 odstotka več kot v primerljivem obdobju lani.