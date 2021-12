O živih jaslicah bodo še dolgo razpredali

V eni najmanjših občin Slovenskih goric, v Sveti Trojici, so znova poskrbeli, da se bo še dolgo in na široko govorilo o dogodku, ki so ga priredili za svoje občane pa tudi za okoliške obiskovalce. Občina z okoli 2000 prebivalci v zadnjih letih z dogodki, ki jih prireja, presega obiske občanov, hkrati pa preostalim občinam med Muro in Dravo kaže, kako se mora izvajati turistična ponudba.

Združili moči

Decembrski čas je v Trojici poseben, saj tedaj prav vsi zaselki in društva že desetletje združijo moči in postavijo na ogled jaslice v protokolarnem razstaviščnem prostoru sv. Martina – ta je bil tudi letos zaradi koronskih ukrepov omejen. Odločili so se narediti skupaj ene velike jaslice, razdelili so si božične zgodbe in pripravili vsak svoj del ter ga razstavili na trgu.

Požele so veliko zanimanja.

Župan občine David Klobasa je šel tokrat še dlje. Ker zaradi ukrepov ni bilo mogoče organizirati čarobnega zimskega vzdušja z Zimsko pravljico kot pred dvema letoma, si je z ekipo zamislil inštalacijski performens živih jaslic, neke vrste živo zimsko pravljico, ki je poleg široke zasedbe nastopajočih vključevala tudi obiskovalce. Prireditveni prostor je bil osrednji trojiški trg, ki se je lepo napolnil. Nihče izmed prisotnih ni pogrešal stojnic s kuhanim vinom, čajem ali punčem.

»Zadnja leta je Trojica zlata. Odločili smo se našo občino odeti v zlate barve. Že nekaj let imamo tradicionalne prav posebne jaslice v Zgornji Senarski pri družini Divjak, kjer se zakonca Pavla in Srečko Divjak že pet let po več mesecev trudita s pripravo jaslic v naravni velikosti. Turistično društvo Sveta Trojica je poskrbelo za predstavo, ki je trajala kakšnih 30 minut in je vključevala več kot 30 nastopajočih.

Pred spomenikom NOB Veliko prahu je na družabnih omrežjih dvignila inštalacija jaslic tik pred spomenikom NOB. Našel se je nekdo, ki je na roko spisal sporočilo in ga pustil pod sveto družino, da »To skropucalo ne sodi na to lokalcijo«. Trojičani tega v resnici niti niso opazili.

Ne gre pozabiti na sestro Pavlino Kolbl. Zgodbo je pripovedovala Nataša Bauman, pel je zbor KUD Sveti Frančišek z zborovodjo Andrejem Dvorškom. Marijo je igrala Tatjana Klobasa, Jožefa Jože Ploj,« je o šovu, polnem luči in pravih živali, poudaril trojiški župan. Prisotni so bili kar malce žalostni, da je bila zgodba na sporedu le enkrat in ne denimo vsak dan do konca leta, saj bi jo mnogi želeli videti še kdaj.