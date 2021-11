Nujno branje, če boste božična darila naročali na spletu

Na Pošti Slovenije zaradi izjemne rasti spletne trgovine in povečanja količin paketnih pošiljk, ki bo v zadnjih tednih leta še večja, priporočajo pravočasno oddajo paketnih pošiljk in naročilo izdelkov v spletnih trgovinah. Da je lahko dobavni rok za mednarodne pošiljke v novembru in decembru daljši, opozarjajo tudi spletni trgovci.

Strankam zato priporočajo, da paketne pošiljke za naslovnike v Sloveniji oddajo do 10. decembra, za tujino pa do 1. decembra. Ker je v tem času zaradi praznikov večji tudi promet pisemskih pošiljk, priporočajo, da uporabniki te za naslovnike v Sloveniji oddajo do 15. decembra, za naslovnike v tujini pa do 6. decembra.

Za nujne pošiljke strankam priporočajo izbiro storitve hitre pošte, pri pošiljanju vseh vrst pošiljk za tujino pa izbiro prednostne storitve.

Pandemija spremenila nakupovalne navade

Po podatkih Mednarodne poštne korporacije (IPC) je bila v letu 2020, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19, na evropskem paketnem trgu presežena meja desetih milijard paketov v segmentu pošiljk od podjetij do strank (B2C). Rast je bila bistveno višja kot v preteklih letih.

Trend se nadaljuje tudi letos, do leta 2025 pa naj bi v Evropski uniji in Veliki Britaniji količine narasle na 20 milijard paketov. Epidemija je tako rast na paketnem trgu pospešila za štiri do šest let, saj bodo količine, ki so bile pred epidemijo napovedane za leto 2029, dosežene že v letu 2023. Kot ob tem poudarjajo na Pošti Slovenije, podobne stopnje rasti kot v evropskih državah veljajo tudi za Slovenijo.

Ogromno število spletnih kupcev

Naša država je lani beležila 72-odstotni delež spletnih kupcev. Za primerjavo, na prvem mestu je bila Velika Britanija z 92 odstotki. Poročilo navaja, da v Sloveniji v obdobju enega četrtletja 30 odstotkov kupcev na spletu nakupuje enkrat do dvakrat, 18 odstotkov od trikrat do petkrat, približno 11 odstotkov pa šestkrat ali več. Slovenci sicer največ nakupujejo na domačem in ostalih trgih EU.

Kot pravi direktor prodaja na slovenski pošti Boštjan Pernek, so lani zaradi omejitev trgovinske dejavnosti in izrazite selitve na spletne platforme beležili več kot 40-odstotno rast v primerjavi s predhodnim letom, od novembra lani do januarja letos pa je bil v najbolj obremenjenih dneh obseg paketnih pošiljk tudi podvojen. Pričakuje, da bomo tudi letos ob koncu leta beležili podobno rast kot lani.

Pošta digitalizira poslovanje

Glede na trende v logistiki in naraščajoče spletno nakupovanje se Pošta usmerja v gradnjo novih logističnih zmogljivosti, prenovo in širitev paketnega poslovanja ter predelavo in usmerjanje pošiljk, nabavlja logistično opremo, ki ji pomaga učinkoviteje usmerjati povečane količine paketov, digitalizira in avtomatizira poslovanje.

Ob tem v omenjenem državnem podjetju zaposlujejo dodatne kadre za delo v dostavi in v manipulaciji s pošiljkami ter redno obnavljajo in širijo vozni park. Letos so tako odprli logistični pošti v Murski Soboti in na Ptuju, v kratkem je predvidena še ena v Krškem, gradijo pa tudi dobrih 5000 kvadratnih metrov veliko logistično halo na območju poštnega logističnega centra v Ljubljani.

Na terenu 2809 poštarjev

Trenutno Pošta Slovenije zaposluje 5906 ljudi, od tega 1700 na poštnih okencih, na področju dostave 2809, v obeh logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru pa 722. Podjetje razpolaga s skupaj več kot 1400 vozili, od tega 864 manjšimi dostavnimi vozili, med katerimi je skoraj desetina električnih, s 367 srednje velikimi in 92 večjimi dostavnimi vozili ter 30 prikolicami.

V dostavi pošiljk uporabljajo tudi 1780 skuterjev, motornih koles in koles ter 62 električnih štirikolesnikov. Da lahko dostavijo pakete po vsej Sloveniji, zaposleni dnevno prevozijo 135.000 kilometrov, še dodajajo na Pošti.

V tem času se pripravljajo na povečan promet, zato so v delovni proces vključili večje število študentov ter najeli pogodbene izvajalce za dostavo paketov. V obeh logističnih centrih v Ljubljani in Mariboru bodo po potrebi povečali ekipe zaposlenih in uvedli dodatne delovne izmene, zagotavlja Pernek.