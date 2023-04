NSi, Svoboda in SD bi spremenili ustavo, poglejte, kaj predlagajo

Janez Cigler Kralj (vodja poslanske skupine NSi), Borut Sajovic (vodja poslanske skupine Gibanje Svoboda) in Jani Prednik (vodja poslanske skupine SD) so vložili predlog ustavnih sprememb za bolj učinkovit in racionalen postopek imenovanja vlade. Ta bi reorganiziral imenovanje in razreševanje ministrov. Stranke predlagajo, da imenovanja ministrov prevzame predsednik republike, ki bi imenovanje lahko zavrnil le izjemoma. Zdaj ministre potrjuje državni zbor, ki pa predlog lahko tudi zavrne.

Cigler Kralj je zdajšnji način poimenoval »zastareli in socialistični skupščinski sistem imenovanja vlade«, medtem ko si oni želijo, da bi bil sistem sodoben, parlamentaren in bližje nemškemu. »S tem bi odpravili nesmiselne zagate, do katerih je že prišlo – ko imamo v Sloveniji dva predsednika vlade« je dejal. S spremembo ustave bi namreč pospešili postopek imenovanja vlade ter se izognili situaciji, ko bi imeli na oblasti hkrati dva premierja, pa nobenega s polnimi pooblastili. »To bi se odpravilo, proces bi se izčistil in bi imeli vedno predsednika vlade s polnimi pooblastili,« je poudaril.

Predlagajo tudi spremembo sistema interpelacij, namesto interpelacije posameznega ministra predlagajo interpelacijo celotne vlade. S tem bi se nadzorstvena funkcija parlamenta povečala, ker bi moral ob interpelaciji biti vedno prisoten tudi premier.

Želijo omogočiti, da vsaka vladna ekipa, ki dobi odgovornost za vodenje vlade, po svoje oblikuje svojo ekipo – število ministrstev ne bi več bilo stvar zakona, kot je zdaj, ampak da je to v pristojnosti posamezne vlade.

