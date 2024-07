NOVO! Umetna inteligenca v prepogljivi obliki

Ti izjemni telefoni nove Samsung Galaxy Z serije prinašajo neprimerljivo prilagodljivost in pametno funkcionalnost, združeno v elegantni premium obliki. Pripravite se na naprave, ki ne le da so videti odlično, ampak tudi delujejo za vas, izboljšujejo vsak vaš korak in prilagajajo vaše izkušnje. Dobrodošli v svetu, kjer se umetna inteligenca sreča z vrhunsko obliko – to je revolucija, ki je ne smete zamuditi!

Nenehne inovacije prepogljivih naprav so privedle do najtanjše in najlažje Galaxy Z serije doslej, zasnovane za optimalno prenosljivost. Popolnoma simetrična oblika z ravnimi stranicami daje napravam prefinjen videz, novo razmerje zaslona na zunanjem okviru Galaxy Z Fold6 pa omogoča bolj naravno izkušnjo gledanja vsebin, podobno kot na klasičnih pametnih telefonih. Poleg izboljšav v oblikovanju je nova Galaxy Z serija še bolj robustna in udobna za brezskrbno uporabo.

Galaxy Z Fold6 je nova naprava, opremljena z različnimi uporabnimi funkcijami s pomočjo Galaxy AI (1), ki povečujejo produktivnost in izkoriščajo velik zaslon. Ena izmed glavnih novosti je pomoč za zapiske (Note Assist) v aplikaciji Samsung Notes, ki omogoča predloge in ustvarjanje naslovnic in ima zdaj tudi vgrajenega novega pomočnika. Besedila, shranjena v PDF-datotekah, je mogoče preprosto prevesti s funkcijo prevod prekrivnih besedil v PDF (PDF overlay translation) v aplikaciji Notes, možno pa je celo kopiranje besedila, slik in grafikonov.

FOTO: Samsung

Funkcija skladatelj (Composer) na Samsung tipkovnici ustvarja predlagano besedilo na podlagi preprostih ključnih besed in je na voljo v aplikacijah, kot sta Gmail in Instagram. Pisalo S Pen pa vam ponuja bližnjice do funkcij pametnega izbiranja in skiciranja slik s katerega koli zaslona, skupaj s predlaganimi dejanji.

Galaxy Z Fold6 omogoča izboljšano komunikacijo zaradi funkcij, kot sta tolmač (Interpreter), ki lahko prevaja pogovore v živo, in prevajalnik v živo (Live Translator), ki ponuja dvosmerno prevajanje v realnem času. V današnjem svetovno povezanem svetu so jezikovne ovire vedno manjša težava, saj vam novi Galaxy Z Fold6 omogoča tekočo komunikacijo s komer koli, kjer koli.

FOTO: Samsung

, ki je del obeh telefonov, poganja umetna inteligenca in dopolnjuje izkušnjo kamere, od snemanja, urejanja do ogleda. Vključuje funkcije Nightography, UI Zoom, instantne počasne posnetke (Instant Slow-mo), predloge za urejanje (Edit Suggestion), generativno urejanje (Generative Edit) in izjemno visok dinamični razpon (HDR). Funkcija pomoč pri fotografiranju (Photo Assist), ki jo poganja umetna inteligenca, lahko izboljša vsako fotografijo, medtem ko portretni studio (Portrait Studio) ustvari različne sloge portretne fotografije, kot sta risanka in akvarel. Ti pripomočki omogočajo, da postanete pravi mojster fotografije in posnamete neverjetne trenutke svojega življenja.

Galaxy Z Flip6 prinaša zunanji zaslon FlexWindow, ki omogoča funkcije, podprte z umetno inteligenco, ne da bi bilo treba odpreti napravo. Predlagani odgovori lahko na podlagi analize konteksta do sedmih zadnjih poslanih sporočil predlagajo ustrezen odziv na sporočilo. Z zunanjega zaslona FlexWindow lahko dostopate do več pripomočkov kot kdaj prej, vključno z aplikacijo Samsung Health, in preverite informacije iz več pripomočkov naenkrat.

Da bo vaša nova naprava edinstvena, prilagodite zunanji zaslon FlexWindow po svojem okusu s pomočjo umetne inteligence, vključno z učinki ozadja ambient fotografije (Photo Ambient), ki se spreminjajo glede na čas in vreme. Spremenite postavitev zaslona glede na izbrano sliko, na primer premaknite uro in spremenite barvo okvirja, da slika ozadja izstopa. Vaša naprava lahko tako odraža vaš osebni slog in trenutni življenjski ritem.

FlexCam za popolne posnetke

FOTO: Samsung

Nova kamera FlexCam na Galaxy Z Flip6 uporablja umetno inteligenco za samodejno iskanje najboljšega prizora za posnetek z zaznavanjem predmeta in povečavo ter pomanjšavo, preden opravi kakršne koli prilagoditve. ProVisual pogon, ki ga poganja umetna inteligenca, kar najbolje izkorišča novo širokokotno tipalo 50 MP in ultra širokokotno tipalo 12 MP, ki ju podpira Super HDR, da zajame popoln posnetek v vseh razmerah. Funkcija Nightography pa zagotavlja jasen posnetek tudi v slabših svetlobnih razmerah in je zdaj na voljo v aplikaciji Instagram Story, tako da lahko fotografije zajamete in objavite neposredno. S takšno tehnologijo lahko vedno ujamete popolne trenutke, ne glede na svetlobne razmere.

Dovršen Galaxy ekosistem

FOTO: Samsung

Poleg novih prepogljivih telefonov se ekosistem Galaxy dopolnjuje z novimi pametnimi urami Galaxy Watch Ultra in Galaxy Watch7 ter serijo brezžičnih slušalk Galaxy Buds3.

FOTO: Samsung

Galaxy Watch Ultra je zasnovana za vrhunske športne rezultate z naprednim spremljanjem zdravja in izjemno vzdržljivostjo. Naprava lahko spremlja dejavnosti na več ravneh, kot je triatlon, pri čemer spremlja plavanje, kolesarjenje in tek s pomočjo nove merilne ploščice za več športov. Poleg tega nova funkcijanatančno izmeri najvišjo moč kolesarjenja v samo štirih minutah z uporabo meritev FTP, ki jih poganja umetna inteligenca, kar navdušenim kolesarjem omogoča, da odkrijejo svoj edinstveni potencial.ponuja tudi napredno personalizirano območje srčnega utripa, tako da si bo vsak uporabnik lahko prilagodil intenzivnost vadbe glede na lastne fizične zmožnosti.

FOTO: Samsung

Serija brezžičnih slušalk, ki vključuje Galaxy Buds3 in Buds3 Pro, prinaša napredno komunikacijsko izkušnjo z inteligentnim prilagajanjem zvoka in aktivnim odpravljanjem šumov. Skupaj te naprave ustvarjajo popolno uporabniško izkušnjo, ki omogoča brezhibno povezljivost in optimizirano funkcionalnost za vsakdanje življenje.

Razpoložljivost

Nove naprave Galaxy Z Fold6 in Galaxy Z Flip6 (kupci bodo lahko izbirali med barvami srebrne sence, rožnate in mornarsko modre za Galaxy Z Fold6 ali barve srebrne sence, rumene, modre in mentol zelene za Galaxy Z Flip6), Galaxy Watch7 in Galaxy Watch Ultra ter Galaxy Buds3 serija so v Sloveniji na voljo za prednaročilo od 10. julija.

(1) Funkcije Galaxy AI bodo brezplačno na voljo do konca leta 2025 na podprtih napravah Samsung Galaxy.

