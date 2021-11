Novi Xiaomi: filmska čarovnija v vaših rokah

In kje se skriva ta čarovnija? Ustvarjalci novega tehnološkega bisera so veliko pozornosti namenili izpopolnjevanju kamere in tako dosegli, da boste končno lahko s svojim telefonom ustvarjali prvovrstne filmske zgodbe.

Xiaomi tudi v novi seriji pametnih telefonov nadaljuje revolucijo pri fotografiranju in videografiji s ponudbo množice inovativnih filmskih funkcij »Cinemagic« v Xiaomi 11T in Xiaomi 11T Pro. To je ena glavnih prednosti obeh modelov, ki tako omogočata, da boste končno lahko potešili svojo filmsko žilico in postali glavni režiser vaših novih spominov.

Blagovna znamka Xiaomi, ki je bila v četrtem četrtletju leta 2020 tretja na svetu po številu prodanih pametnih telefonov, spet dokazuje, da kakovost in visokotehnološke rešitve niso vedno pogojene z visoko ceno.

Xiaomi 11T Pro spremeni trenutke iz vsakdanjega življenja v filmsko čarovnijo. FOTO: Xiaomi

Xiaomi 11T Pro: ultimativno filmsko ustvarjanje

Glavni filmski adut v novi seriji telefonov je Xiaomi 11T Pro, ki predstavlja pravo revolucijo na področju filmskega ustvarjanja s pametnim telefonom. To je končno prava pametna naprava za vse, ki si želite bolj resno ukvarjati z videoprodukcijo, za vse ljubitelje sedme umetnosti in seveda za vse tiste, ki želite svojo vsakodnevno vsebino zajeti v kakovostne kadre, ki vas bodo razveseljevali do konca življenja.

Xiaomi 11T Pro ima zmogljivo trojno kamero: 108 MP glavno kamero, 8 MP 120-stopinjsko ultra široko kamero in 5 MP makroobjektiv. Odlikujejo ga tudi impresivne zmogljivosti računalniške filmografije z načini AI Cinema in zajem videoposnetkov z ločljivostjo 8 K z enim klikom. Omogoča vam snemanje posnetkov z enako pametno tehnologijo ISO, ki jo najdemo v digitalnih fotoaparatih.

Izjemni kadri tudi v težjih razmerah. FOTO: Xiaomi

Prava kinematografska ultra zmogljiva naprava ne bi bila popolna brez osupljivega, trajnega in odzivnega zaslona. Prav zato bo Xiaomi 11T Pro postala tudi vaša najljubša naprava za spremljanje najrazličnejših videovsebin. 6,67-palčni AMOLED Full HD zaslon s hitrostjo osveževanja 120 Hz zagotavlja kakovostno spremljanje najrazličnejših videovsebin, tudi ob nekoliko bolj zahtevnih pogojih, kot je močna svetloba. Svojo vlogo pri tem odlično opravita tehnologija Dolby Vision® in namenska dvojna zvočnika s SOUND BY Harman Kardon.

Revolucija: Xiaomi 11T Pro boste napolnili v 17 minutah Da priložnosti za filmsko ustvarjanje ne bo nikoli zmanjkalo, so pri Xiaomiju dosegli s pomembnim tehnološkim mejnikom - z izjemno hitrim polnjenjem. Vaš telefon bo zaradi tehnologije Xiaomi HyperCharge 120 W napolnjen v samo 17 minutah. In če boste zjutraj nesrečno ugotovili, da imate prazen telefon, ne boste več slabe volje, saj se bo napolnil, še preden se vam bo uspelo obuti čevlje. In to je tista funkcija, ki jo številni uporabniki po vsem svetu najbolj težko pričakujejo. To je torej telefon, ki vam zagotavlja, da vas nikoli ne bo pustil na cedilu.

Xiaomi 11T Pro boste napolnili v 17 minutah. FOTO: Xiaomi

Da bo vse delovalo brezhibno, hitro in učinkovito, bo poskrbel izjemno zmogljiv procesor Qualcomm Snapdragon 888 v kombinaciji z 8 GB ali 12 GB sistemskega pomnilnika (RAM). Zlahka boste lahko večopravilni, tudi s pomočjo 5G-omrežja.

Xiaomi 11T: čarobna filmska naprava

Podobno kot njegov premijski brat ima tudi Xiaomi 11T vse, kar potrebujete za čarobno ustvarjanje v filmskem svetu: trojno kamero z visoko ločljivostjo, skupaj z naborom orodij, ki jih poganja AI – vse to za povečanje vaše ustvarjalnosti in storilnosti.

Trojna kamera Xiaomi 11T je opremljena s 108 MP širokokotno kamero, 120-stopinjskim ultra širokim kotom in 2x telemakro kamero. Telefon je opremljen s številnimi pripomočki, s katerimi boste dosegli učinke, ki jih poznajo le poklicni videoustvarjalci: Time Freeze, Night Time-Lapse in Magic Zoom.

Postanite pravi filmski ustvarjalec. FOTO: Xiaomi

Xiaomi 11T 6,67-palčni AMOLED zaslon se lahko pohvali z osupljivo ostrino, kristalno jasnostjo, več kot milijardo barv, mešanico funkcij za varovanje oči in vzorčenje do 480 Hz na dotik, kar zagotavlja, da boste že z najmanjšim dotikom na zaslonu lahko zajeli popoln posnetek v gibanju.

Ne glede na to, ali snemate ali urejate lastne posnetke, vam Xiaomi 11T pri tem sledi ves dan, in sicer zaradi energetsko učinkovitega nabora čipov MediaTek Dimensity 1200-Ultra, izjemno zmogljive baterije 5000 mAh in 67 W žičnega turbo polnjenja, ki doseže 100 % v samo 36 minutah.

FOTO: Xiaomi

Xiaomi 11 Lite 5G NE: raven paradnega konja v tankem in lahkem ohišju

Najmlajši brat v seriji je podedoval najboljše tehnološke lastnosti in prepoznavno zunanjost, ki je elegantna in hkrati preprosto minimalistična. Izjemno tanek in lahek Xiaomi 11 Lite 5G NE je odlična izbira za uporabnike, ki iščejo pametni telefon z inovativnimi funkcijami za ustvarjalnost.

Xiaomi 11 Lite 5G NE razkriva elegantno, a presenetljivo estetiko, ki združuje vse bistvene funkcije v ultra tankem in lahkem ohišju, ki meri le 6,81 mm in tehta 158 g. Zaradi 6,55-palčnega zaslona AMOLED DotDisplay, 10-bitne podpore TrueColor in Dolby Vision® zagotavlja resnično osupljivo kakovost slike z živahnimi barvami, neverjetno svetlostjo, kontrastom in čudovitimi podrobnostmi.

Xiaomi 11 Lite 5G NE nadaljuje dediščino fotoaparatov družine Xiaomi 11, saj omogoča najboljše fotografiranje v svojem razredu z glavno kamero 64 MP, ultra širokokotno kamero 8 MP in kamero 5 MP telemakro. Torej ima vse potrebno za to, da boste z njim vsak dan ujeli vse posebne trenutke in jih zlahka delili na medmrežju.

Xiaomi 11 Lite 5G NE z mobilno platformo Qualcomm® SnapdragonTM 778G 5G NE poganja 5G. Z izjemno hitro povezavo na dosegu roke lahko brez skrbi gledate videoposnetke in se zabavate tudi ob bolj zahtevnih igrah. Naprava je opremljena tudi z baterijo 4.250 mAh in hitrim polnjenjem 33 W, ki se v hipu vklopi.

FOTO: Xiaomi

FOTO: Xiaomi

FOTO: Xiaomi

Kot z modne piste: eleganca, ki ji mnogi zavidajo

Vsi trije modeli se lahko pohvalijo tudi z izpiljeno zunanjostjo, ki jo odlikujejo prefinjenost linij, eleganca in sodoben značaj. Xiaomi 11T Pro in Xiaomi 11T sta na voljo v treh modnih barvnih odtenkih: Meteorite sivi, Moonlight beli in Celestial modri.

Cene in dostopnost Priporočena maloprodajna cena je od 499 EUR za Xiaomi 11T in 649 EUR za Xiaomi 11T Pro. Xiaomi 11T je na voljo v dveh različicah, 8 GB + 128 GB (499 EUR), 8 GB + 256 GB (549 EUR). Različice Xiaomi 11T Pro vključujejo 8 GB + 128 GB (649 EUR), 8 GB + 256 GB (699 EUR) in 12 GB + 256 GB (749 EUR). Xiaomi 11 Lite 5G NE je na voljo v treh različicah, 6 GB + 128 GB, 8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB. Priporočene maloprodajne cene so 389 EUR (6 + 128 GB), 399 EUR (8 + 128 GB) in 429 EUR (8 + 256 GB). Vsi moreli so na voljo pri operaterjih A1, Telemach, Telekom Slovenije in v trgovini Xiaomi v Mariboru ter spletni trgovini mi-store.si.

Spoznajte pametni svet Xiaomi

Tudi v Sloveniji sta na prodajne police prišla še dva izvrstna izdelka: pametni kuhinjski aparat Mi Smart Air Fryer 3.5L in Redmi Buds 3, lahke slušalke z zvokom visoke ločljivosti. Spoznajte jih v trgovini Xiaomi v Mariboru ali v spletni trgovini mi-store.si.

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi