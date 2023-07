Novi dokumenti pokojninske reforme razkrivajo, kako dolgo bi po novem lahko delali

Ministrstvo za delo je pred dnevi na srečanju z novinarji in pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta predstavilo izhodišča za pokojninsko reformo, o čemer smo že poročali. Sedaj so znane nove informacije v zvezi s to reformo, o katerih poroča portal rtvslo.si, ki se sklicuje na dokument, do katerega se je dokopal Radio Slovenija.

V omenjenem dokumentu so predstavljeni trije scenariji v zvezi z upokojitveno starostjo. Eden od scenarijev omenja zvišanje upokojitvene starosti s 60 na 65 let, in sicer na podlagi pričakovane življenjske dobe. Drug scenarij predvideva zvišanje upokojitvene starosti za dve leti, in sicer s 60 na 62 ter s 65 na 67. To povišanje bi veljalo za osebe, ki v tej starosti nimajo 40 let delovne dobe. Odmerni odstotki bi se v tem primeru zvišali na 68 %. En scenarij pa omenja ohranitev upokojitvene starosti pri 60 oziroma 65. Pri njem bi se ohranili tudi odmerni odstotki, ti bi znašali 63,5 %.

Dokument omenja dve možnosti podaljšanja referenčnega obdobja za izračun pokojnine. Omenja podaljšanje s 24 na 40 let, pri čemer bi se izločilo pet najslabših let, ter podaljšanje s 24 na 30 najboljših let, pri čemer bi se lahko izločila tri slaba leta.

V dokumentu se omenja tudi izenačitev prispevnih stopenj. Vsi, tako delodajalci kot delojemalci, bi plačevali po 13 %.