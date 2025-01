Nova opredelitev umora v življenjski skupnosti

Do 20. januarja je mogoče oddati komentarje na predlog novele kazenskega zakonika, ki so jo pripravili na pravosodnem ministrstvu. V javnosti posebej odmevata dve od predvidenih sprememb – če nekdo vzame življenje družinskemu članu, se to lahko kvalificira le kot umor in ne more biti več uboj, kar pomeni tudi višjo kazen, druga pa je, da bi se posilstvo partnerja po novem preganjalo po uradni dolžnosti in ne več na predlog žrtve. Umori v družinski ali drugi trajnejši življenjski skupnosti pogosto sledijo predhodnim izkušnjam fizične, spolne ali čustvene zlorabe, so med drugim zapisali v osnut...