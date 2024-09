Nova fasada je kot človek po spovedi (FOTO)

Od nekdaj so praznik Marijinega rojstva na Gorci slovesno praznovali. Časopis Slovenski gospodar leta 1939 piše: »Na praznik bo več svetih maš. Romarji in romarice, pridite v teh težkih dneh priporočat Mariji na Gorci svoje želje in jo prosit pomoči in tolažbe, Marija vedno pomaga!« Znamenita Marijina romarska cerkev na Gorci v Malečniku je bila lani, ob 530. obletnici njene prve pisne omembe, z duhovno sorodstveno vezjo pridružena papeški baziliki Marije Velike v Rimu in vpisana na seznam najpomembnejših Marijinih cerkva z vsega sveta.

Je edina v Sloveniji, ki ji je privilegij popolnega odpustka namenil papež Frančišek. Prejeti ga je bilo mogoče na glavni praznik gorske cerkve 8. septembra, ko je dan Marijinega rojstva. Da bi pokazali to povezavo med Malečnikom in Rimom, so letos, ob prvi obletnici te pridružitve, slovesno tridnevno praznovanje začeli že 6. septembra, s slovesno mašo, ki jo je v baročni župnijski cerkvi sv. Petra vodil mariborski nadškof Alojzij Cvikl. V spremstvu drugih duhovnikov in pred številnimi verniki je blagoslovili obnovljeno fasado župnijske cerkve sv. Petra v Malečniku.

Nadškof Alojz Cvikl je z izbranimi besedami spregovoril o vernikih iz Malečnika.

Zapel je domači cerkveni zbor.

Po uvodnih besedah predsednika Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče Vladimirja Stožerja in predsednika ŽPS Malečnik Slavka Bračka je nadškof blagoslovil obnovitvena dela. V molitvi je med drugim dejal: »Lepa fasada je kot plašč, ki na zunaj izraža lepoto tistega, kar se skriva znotraj. Malečniški sv. Peter je ponovno ogrnjen v pražnjo obleko, na kateri se rado ustavi oko. Saj vemo, kako gre: ko oko vidi, prepriča noge, da naredijo korak v cerkev. Hkrati pa je nova preobleka cerkve simbol povezanosti malečniških župljanov in vseh dobrih ljudi, ki so prispevali k tej prenovi.«

Triletni projekt

Župnijski upravitelj dr. Sebastijan Valentan je v sklepni zahvali dejal, da ga je misel na novo fasado spremljala vse od prvih dni njegovega prihoda v župnijo. V nagovoru je podal primerjavo, ki mu jo je zaupal župljan, ko ga je vprašal, kakšna je razlika med staro in zdajšnjo fasado na cerkvi. Faran je dejal, da je to podobno človeku pred spovedjo in po njej. Pred spovedjo je umazan, po spovedi pa čist in prijeten.

Slovesne maše so se udeležili številni verniki.

Celoten obseg fasadnih površin na cerkvi je bil kar 1670 m2, od tega samo zvonik 630 m2. Gre za eno največjih investicij v zadnjih desetletjih v Malečniku, saj je celoten projekt obnove cerkvene fasade znašal kar 160.000 evrov in je trajal tri leta. Vsa zbrana sredstva so prispevali pretežno posamezniki, družine in društva iz Malečnika, manjši del pa tudi nekatera podjetja in nekaj posameznikov iz tujine. Kot je bilo slišati, država in mariborska občina za to nista imeli posluha, pa čeprav se malečniška cerkev sv. Petra uvršča med pomembne celostne baročne spomenike. Praznovanje se je nadaljevalo na Glaserjevi ploščadi, kjer so za vse zbrane pogostitev pripravili lokalni vinarji in kmečke žene.

Čudoviti pogled na cerkev in Pohorje

V soboto, na predvečer praznika Marijinega rojstva, pa je ob somaševanju duhovnikov maša potekala v romarski cerkvi Matere božje na Gorci v Malečniku. Sledila je tradicionalna procesija s svečkami in Marijinim kipom. V cerkvi je bila nato vigilija v molitvi in pesmi, kjer so se zbranim pridružili še romarji iz Cerkvenjaka, ob polnoči pa še romarska maša. Praznična maša je bila na sam praznik gorske cerkve, vodil pa jo je salezijanski duhovnik Tone Ciglar, ki je blagoslovil obnovljeno spovednico in starodavno oljno sliko Marijinega rojstva z glavnega oltarja.