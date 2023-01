Nov zakon: bomo v Sloveniji končno lahko kupili enako Nutello kot v Nemčiji?

Danes začne veljati novi Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Spremembe so predvsem posledica prenosa treh evropskih direktiv v slovenski pravni red, s čimer se zagotavlja poenotenje ravni varstva potrošnikov znotraj držav članic Evropske unije. Nov zakon prinaša kar nekaj novosti, med drugim prepoveduje dvojne kakovosti blaga, kar pomeni, da bo slovenski potrošnik pod določeno komercialno blagovno znamko užival v enaki kakovosti čokoladnega namaza ali pa uporabljal enako učinkovit pralni prašek kot potrošniki v Italiji ali Nemčiji. V nasprotnem primeru bo moral biti izdelek drugače označen.

Kot smo že večkrat poročali, so se potrošniki pritoževali nad neenakim okusom npr. Nutelle, če so jo kupili v Avstriji ali Nemčiji ali pa pri nas. Uveljavilo se je prepričanje, da so izdelki, namenjeni vzhodnemu trgu drugačnega okusa in slabše kakovosti kot tisti, namenjeni zahodnemu trgu. Tako so pokazali tudi razkritja pri številnih blagovnih znamkah multinacionalk iz prehrambne industrije, kjer potrošniki niso vedeli, da v svoji državi ob nakupu priznanih blagovnih znamk za isto ali še višjo ceno kupujejo izdelke slabše kakovosti. Zdaj naj bi se to spremenilo. Če se bodo izdelki, ki se tržijo pod isto blagovno znamko in embalažo razlikovali po svoji sestavi in značilnostih, bodo morale biti na embalaži jasno označene vse razlike.

Akcije bomo lahko preverjali

Tako to izgleda v Nemčiji. FOTO: Zaslonski posnetek

Nekatere pravice se bodo zmanjšale

Določa tudi, da mora biti pri vsaki objavi znižane cene navedena prejšnja najnižja cena v zadnjih 30 dneh. To bo omogočilo potrošnikom, da primerjajo cene in vidijo, ali je nek izdelek zdaj res v akciji ali gre le za navidezno akcijo trgovca za izdelek, ki je imel pred nekaj dnevi enako ceno kot zdaj. In pa seveda, za koliko nižjo ceno se izdelek v akciji prodaja. V nasprotnem primeru bo moral proizvajalec izdelek drugače označiti, sicer mu grozi od 5000 do 50.000 evrov globe.

Stvarno napako lahko potrošnik uveljavlja pri nakupu katerega koli izdelka, če izdelek ne deluje, nima lastnosti, ki bi jih moral imeti, ali kako drugače ni skladen s pogodbo. Zdaj lahko potrošniki sami izbiramo med tem, ali bomo zahtevali popravilo, menjavo izdelka ali sorazmerno znižanje ali vračilo kupnine. Po 26. januarju pa bo potrošnik lahko od prodajalca najprej zahteval popravilo ali zamenjavo blaga z novim in brezhibnim (izbira bo, razen v določenih primerih, na strani potrošnika). Šele če prodajalec tega ne bo izpolnil, bo potrošnik lahko zahteval sorazmerno znižanje ali vračilo celotne kupnine.

Ima pa v primeru neskladnosti blaga, ki se pokaže v manj kot tridesetih dneh po njegovi dobavi, t. i. pravico do zavrnitve – v tem času lahko odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo kupnine, ne da bi moral predhodno zahtevati popravilo blaga ali njegovo zamenjavo. Podaljšuje se obdobje, v katerem velja zakonska domneva, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, in sicer s sedaj veljavnih 6 mesecev na 1 leto. Znotraj tega obdobja je dokazno breme na prodajalcu – on je tisti, ki mora dokazovati, da očitane napake ob dobavi blaga ni bilo, so v obrazložitvi zakona zapisali na Zvezi potrošnikov Slovenije. Na njihovi spletni strani lahko preberete tudi druge podrobnosti, ki jih prinaša novi zakon.