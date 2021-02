Niste dobili kriznega dodatka? Preverite, ali ste do njega upravičeni zdaj

Tisti, ki so se zaradi božičnice obrisali pod nosom, ko je država delila 200 evrov kriznega dodatka, bodo kmalu boljše volje. PKP 8 določa, da bodo tudi ti po sprejemu zakona prejeli 200 evrov dodatka.



»Zakon odpravlja neenakost med delavci, ki so pri plači v decembru prejeli plačilo za poslovno uspešnost ali le del tega plačila, na primer božičnico, in zato niso bili upravičeni do kriznega dodatka v višini 200 evrov. Čeprav so ta mesec ti delavci tudi delali, so bili v drugačnem položaju glede na delavce, ki so plačilo za poslovno uspešnost prejeli izplačano v drugih mesecih, na primer januarja 2021,« so spomnili na družabnih omrežjih vlade.







Dodatek bi moral biti izplačan ob januarski plači, torej februarja in je vezan na opravljene delovne dneve. Do dodatka so upravičeni tisti, ki dodatka še niso dobili in katerih novembrska plača ni presegla dvakratnika minimalne plače ob tem, da se pri tem ne upošteva izplačane nagrade.



PKP 8 je bil potrjen v začetku meseca, velja pa od 5. februarja. Težek je 320 milijonov evrov. Med drugim prinaša subvencioniranje minimalne plače in podaljšuje subvencioniranje čakanja na delo do konca aprila.



